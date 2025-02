Pablo González se pone en contacto con su familia

E. C.

Pablo González, el periodista vasco que estaba en prisión preventiva en Polonia desde febrero de 2022, acusado de ser espía ruso y liberado esta semana ... en un canje de presos con Occidente, se ha puesto en contacto este sábado con su familia. En torno a las 14.30 horas, ha hablado con su gente más cercana y les ha confesado que «se encuentra bien».

Según ha informado su familia, «no ha perdido el sentido del humor». E incluso ha bromeado con ellos. Esta conversación se produce un día después de que Oihana Goiriena afirmara que ni espera ni quiere ya llamada alguna del Gobierno central: «Que se la ahorren».

Pablo González fue liberado este jueves y trasladado a Rusia en el marco de un intercambio de periodistas presos entre Rusia y Polonia. El periodista fue detenido el 28 de febrero de 2022 en Polonia cuando cubría el éxodo de personas refugiadas al comienzo de la guerra de Ucrania.

En declaraciones a Radio Euskadi, Goiriena había afirmado este viernes que todavía no ha podido hablar con su pareja por teléfono ya que, según le ha trasladado su abogado, estaría siendo sometido a exámenes médicos por tener «algún problemilla». Sin embargo, un día más tarde, ha recibido esa llamada que tanto esperaban.

Además, valoró la ayuda, entre otras, de los grupos de apoyo, instituciones vascas y medios de comunicación, mientras que por contra ha criticado que «en dos años y cinco meses» no ha recibido llamada alguna del Gobierno central. «Ahora ya que se la ahorren. No la espero ni la quiero», ha expresado, al mismo tiempo que ha reconocido no haber mantenido contacto con las autoridades rusas.