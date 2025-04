Orbán culpa a la inmigración del «aumento de la violencia contra las mujeres»

Olatz Hernández Miércoles, 9 de octubre 2024, 10:46 | Actualizado 11:28h. Comenta Compartir

La presidencia húngara del Consejo Europeo tendrá en su punto de mira las políticas migratorias europeas y apostará por la solución planteada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien quiere construir centros de detención de migrantes en Albania. «Tenemos que construir centros de detención fuera de la Unión Europea (UE). Esta es la única solución, el resto son una ilusión. Porque los migrantes irregulares, una vez entran en Europa, es imposible echarlos», ha defendido este miércoles ante el pleno de la Eurocámara el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

En una intervención, aclamada por su grupo de los Patriotas Por Europa -del que también forman parte el partido de Le Pen y Vox, entre otros y en el que no ha mencionado ni una sola vez la guerra en Ucrania-, el dirigente húngaro ha puesto el foco las «fallidas políticas de migración» de la UE. «El sistema de asilo europeo simplemente no funciona y, por ello, algunos países han establecido controles en sus fronteras y quieren salirse de estas políticas», ha destacado en referencia a la reciente petición de Alemania para abandonar este sistema. Para Orbán, la solución pasa por «dar apoyo» a los países que tienen una frontera exterior para evitar las llegadas irregulares. «El aumento de la migración irregular lleva al antisemitismo, al aumento de la homofobia y de la violencia contra las mujeres», ha subrayado.

En su respuesta, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado que la migración es un desafío común que requiere una respuesta común y ha criticado que Budapest actúe por su cuenta en este sentido. «¿Cómo es posible que Hungría facilite la entrada a nacionales rusos sin controles adicionales? Estas prácticas ponen en riesgo a todos los Estados miembros». Por su parte, el grupo de los socialdemócratas y su líder, Iratxe García, han criticado que Orbán hable de homofobia y violencia de género «cuando en su país deroga las leyes que protegen a las mujeres y al colectivo LGTBI».

El líder de los populares europeos, Manfred Weber, también ha tenido duras palabras para el dirigente húngaro, a quien ha afeado que no mencionara ni una sola vez en su discurso a Ucrania y ha criticado duramente la visita del dirigente húngaro a Moscú para reunirse con Vladímir Putin. «Su plan nunca ha sido una misión de paz, sino de propaganda. Durante la anterior presidencia húngara de la UE, en 2011, se reunió con todos los líderes europeos. Hoy en día nadie quiere reunirse con usted, está desalineado con las políticas europeas», ha subrayado Weber.

Y es que la propia Von der Leyen ha marcado Ucrania como una de las prioridades del próximo mandato de la Comisión Europea. «Todavía hay quienes culpan a los invadidos y no al invasor. Solo hay un camino para la paz justa y no la habrá si hay sumisión, igual que soberanía y ocupación no son sinónimos», ha lanzado la alemana, en una clara referencia a la actitud de Hungría de ponerse de perfil ante las medidas europeas contra Moscú como represalia a la guerra en Ucrania. A pesar de que el país establece desde julio y hasta diciembre la agenda del Consejo Europeo, esto no afectará a la agenda política y «la UE estará con Ucrania el tiempo que sea necesario», ha prometido Von der Leyen.