Occidente escucha a Zelenski y envía más armas a Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insiste casi a diario en la necesidad de que Occidente suministre un mayor apoyo militar y más armamento a su ... ejército para frenar la invasión rusa. Y sus peticiones comienzan a tener efecto. Reino Unido, Estados Unidos y Alemania han dado el paso. También la OTAN. Su secretario general, Jens Stoltenberg, declaró en 'The Economist' que «ha llegado el momento de que los aliados consideren la posibilidad de levantar algunas de las restricciones que han impuesto al uso de las armas enviadas a Ucrania». La OTAN se muestra ahora partidaria de dar el visto bueno a que Kiev recurra a misiles occidentales para atacar suelo ruso.

Las líneas rojas están desapareciendo. Desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022, los miembros de la Alianza habían prohibido a Ucrania utilizar sus armas en territorio ruso. A principios de mayo, Reino Unido rompió ese dique y permitió a las tropas ucranianas emplear con esa finalidad los misiles crucero Srom Shadow. Estados Unidos, según una información de 'The New York Times, está dispuesto a adoptar la misma postura. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advierte que esa medida supondría «una escalada» en el conflicto. Stoltenberg replica que las futura acciones bélicas se ejecutarían desde territorio ucraniano y no de la OTAN. Nadie quiere un enfrentamiento directo entre Rusia y la Alianza.

Sistemas Patriot alemanas

Zelenski recoge su cosecha tras meses clamando por más ayudas. El presidente ucraniano agradece a Alemania la entrega de sistemas de defensa antiaérea Patriot e insta al resto de sus socios a incrementar sus envíos para hacer frente a la ofensiva de Rusia. Estados Unidos ya ha dado su respuesta al anunciar un nuevo paquete de ayuda militar de 250 millones de euros para las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Este «nuevo e importante» envío de asistencia de seguridad busca «satisfacer las necesidades críticas de protección y defensa» de Ucrania, según destacó el departamento de Defensa de Estados Unidos en un comunicado en el que recalca que la ayuda proviene directamente de sus propios fondos.

«Este paquete –destacó Volodímir Zelenski–es fundamental en este momento, ya que el enemigo intensifica los ataques a lo largo de la línea del frente. En Jarkov fui testigo de primera mano de la importancia de fortalecer a nuestros guerreros para defender a nuestro pueblo, nuestras ciudades y nuestras comunidades».