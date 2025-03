Nueve meses de matanzas sin sentido en Bajmut

¿Es Bajmut el nuevo Stalingrado? Pocas batallas por un lugar tan pequeño han supuesto una carnicería como la que se está desarrollando en este ... pequeño pueblo situado en el Donetsk. En estos momentos, su futuro es una incógnita ya que la ciudad puede caer en manos rusos en cuestión de horas o, al contrario, la respuesta de Kiev puede asestar un duro golpe que bloquee a los invasores. Stalingrado supuso la gran derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial que hundió la moral de la Wermacht. En en el caso de Bajmut, Zelenski ya ha definido la urbe como «la gran fortaleza de la moral ucraniana».

«Para las dos partes, es un lugar en el que hay que resistir porque es un símbolo», resume en declaraciones a este periódico el teniente general en la reserva y exjefe de la inteligencia de las Fuerzas Armadas Francisco José Gan Pampols. En su opinión, no obstante, quizás Kiev se ha obstinado demasiado en mantener esta ciudad y ha sufrido más de lo que puede tolerar para no abandonarla. Esta batalla, en cualquier caso, marcará el futuro de la inminente contraofensiva ucraniana.

Bajmut era una ciudad pintoresca antes de la guerra. Junto a ella se encuentran las mayores minas de sal de la región, clausuradas poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Esos yacimientos, que también producen yeso o mármol, se convirtieron a los años 60 en bodegas en los que se comenzó a elaborar el champagne ruso, el vino espumoso llamado 'shampanskoe'. Hoy en día, esos túneles sirven de refugio subterráneo a civiles y militares ante los constantes bombardeos rusos. Stalingrado, por el contrario, era un emporio industrial con más de 600.000 habitantes, cuyas comunicaciones daban paso a lugares estratégicos de Rusia.

Antes de la invasión rusa del año pasado, en Bajmut vivían 73.000 ucranianos. La guerra ha supuesto que 50.000 ciudadanos hayan abandonado la localidad. Los vecinos que se marcharon han sido sustituidos por cadáveres. Solo en el bando ruso han fallecido 20.000 personas desde que comenzó la batalla por esta ciudad. Los heridos ascienden a 50.000. El número de bajas ucranianas se desconoce pero se considera que es también una cifra elevada.

Como en Stalingrado, en Bajmut se está desarrollando una batalla urbana, una de las más difíciles, ya que cada esquina es un lugar a conquistar y el dormitorio de una casa puede ser una fortaleza imbatible. Además, se están produciendo duelos artilleros entre ambas partes que han convertido la ciudad en una escombrera. Y tanto rusos como ucranianos han excavado en los exteriores de la ciudad una red de trincheras en las que se lucha como en la I Guerra Mundial pero con drones del siglo XXI sobrevolando un terreno embarrado y lleno de cuerpos mutilados.

Rusia intentó tomar Bajmut en los inicios de la guerra, pero de manera previa la atacó con artillería y misiles para desgastar a los defensores y obligarlos a abandonar sus posesiones. Ucrania aguantó. El 1 de agosto Rusia intentó una ofensiva pero los atacantes fueron detenidos de nuevo con una lluvia de cohetes HIMARS. Aún así, esa fecha se considera el inicio de la batalla de la ciudad. El 1 de enero, Rusia sufrió un golpe humillante en la cercana Makiivka. Alrededor de 700 soldados de las unidades que iban a combatir a Bajmut fallecieron al ser bombardeos tras haber sido detectados por sus teléfonos móviles cuando participaban en una fiesta de Navidad y comenzaron a sacar fotos para mandarlas a sus casas. Un mes después, Rusia envió a la zona a los mercenarios de Wagner y a los chechenos de Kadyrov, quienes han sostenido la ofensiva que sí consiguió avanzar hasta tomar el centro de Bajmut.

Arriba, una de las calles de Bajmut. Abajo, un anciano recorre la ciudad y al lado, soldados ucranianos abren fuego desde una casa.

Los ucranianos definieron Bajmut como la «picadora de carne» ya que cada ataque ruso se saldaba con una masacre. Pero Rusia ha dispuesto de material y tropas como para soportar esa sangría. En el caso de Stalingrado, también las tropas rojas sufrieton la peor parte (1.200.000 soldados muertos frente a 740.000 alemanes). Pero allí ganaron.

Guerra de desgaste

«Desde un punto de vista estratégico, a veces hay que saber perder para ganar una guerra», considera el general Gan Pampols. «Hay un momento en el que lo más inteligente es retirarse porque estás comprometiendo demasiados esfuerzos». Kiev se ha visto obligado a hacer rotaciones con sus unidades en el frente ante los golpes que estaba recibiendo. «Quizás debería haberse retirado antes para que el desgaste del adversario no se convierta en el desgaste propio», agrega.

Ampliar

Analistas norteamericanos del Instituto de la Guerra Moderna, vinculado a West Point, comparten esa opinión. El haber mantenido la lucha durante demasiado tiempo en Bajmut ha supuesto un castigo para ambas partes. La incógnita es saber cómo afectará la masacre a la ofensiva prevista por Ucrania para la primavera o el verano. «Ucrania ya está planteando ambiciones limitadas y ahora asegura que quizás no llegue hasta el mar o no consiga aislar Crimea de sus conexiones con el continente. Lo que está pidiendo es que no se le someta a más presión», explica Gan Pampols.

La contraofensiva dependerá de varios factores. En primer lugar, el clima. En la actualidad, muchas zonas del frente son un barrizal en el que quedará atrapado cualquier ejército. En segundo lugar, la disposición del armamento occidental que ya está llegando a Ucrania -en especial, los tanques Leopard alemanes- y su capacidad real. Pero la clave es la respuesta rusa. «El ejército invasor no es el que entró en Ucrania en febrero, convencido de que la victoria era cuestión de días y fue diezmado. Ha aprendido de sus errores y cuenta con una mayor preparación. Además, ha tenido tiempo de fortificarse y está esperando a los ucranianos». Como en todas las guerras, lo peor está por venir.