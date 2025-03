El Movimiento 5 Estrellas de Italia fulmina a su histórico fundador

«Ha conseguido más votos Berlusconi muerto que Conte vivo». Beppe Grillo, histriónico cómico que sacudió la política italiana en 2009 con el lanzamiento del ... Movimiento 5 Estrellas (M5E), el partido anticasta y populista que participó en diversos gobiernos entre 2018 y 2022, reaccionó con ese comentario al pésimo resultado alcanzado por Giuseppe Conte, el actual líder del M5E, en las elecciones europeas celebradas el pasado mes de junio. La fuerza política fundada por Grillo se quedó en el 9,99% de las papeletas, un resultado casi calcado al de Forza Italia, el partido de centro derecha de Silvio Berlusconi y que mantuvo en su símbolo el apellido de su histórico jefe aunque llevaba ya un año fallecido.

El batacazo en los comicios europeos marcaba el punto más bajo de la parábola del M5E, que llegó a ser la lista más votada en las elecciones de 2018, cuando consiguió el 32% de los sufragios. En aquellos años controlaba además las alcaldías de algunas de las ciudades más importantes del país, como Roma o Turín.

Aquel sarcástico comentario de Grillo reabrió la guerra que ambos habían mantenido en el pasado y que acabó costándole al cómico este domingo su expulsión del M5E. En una votación a través de internet en la que participaron 58.000 de las cerca de 90.000 personas inscritas en el movimiento, Conte consiguió sacar adelante con un 80% de los votos la aprobación de la reforma de los estatutos del partido, suprimiendo así la figura del garante que desempeñaba Grillo desde 2017 y por la que cobraba unos 300.000 euros anuales.

Un primer intento en noviembre

La del domingo fue la segunda votación sobre este controvertido asunto, pues los militantes ya participaron en una moción en noviembre para acabar tanto con el papel de 'patriarca' ejercido por el cómico genovés, como con el límite de dos mandatos para los cargos públicos del M5E. Con esta regla se pretendió inicialmente facilitar la renovación y que no surgieran políticos de profesión dentro del movimiento, pero acabó suponiendo la salida de algunos de sus dirigentes más reconocidos.

80% de los participantes en la votación interna de M5E apoyaron el domingo la reforma de los estatutos del partido, que incluía la supresión de la figura del garante que ejercía Beppe Grillo desde hacía siete años y por la que recibía 300.000 euros anuales.

Aunque Conte, que ejerció como primer ministro entre 2018 y 2021, haya conseguido 'matar' al 'padre' del M5E, se antoja difícil que Grillo vaya a quedarse cruzado de brazos. Ya demostró su enorme capacidad de movilización cuando convocó por primera vez en 2007 el 'Vaffanculo Day', que en español se puede traducir como 'el día de a tomar por culo', una jornada de protesta contra la clase política tradicional que tuvo un enorme éxito. El M5E surgió de aquella indignación popular, que con tanto éxito cabalgó Grillo en sus espectáculos y comentarios en su blog en internet. No se descarta que impulse ahora el nacimiento de un nuevo partido o que comience una batalla legal con Conte para impedirle que use el nombre y el símbolo de la fuerza política que fundó.

Dejando claro por dónde van sus mayores temores, el actual líder del M5E aseguró que no veía «razones políticas que puedan motivar una escisión», advirtiendo que ante la multitud de «adversarios externos» que tiene el partido, no necesita precisamente que surjan otros «internos». Garantizó además que el fin del límite del doble mandato no significa el inicio del «carrerismo», pues serán siempre los militantes quienes tengan la última palabra. Más allá de las repercusiones que pueda tener el divorcio con Grillo, a Conte se le presenta un escenario político en el que, al menos por el momento, se antoja difícil que pueda regresar al poder o aspirar a algo más que a convertirse en socio minoritario del izquierdista Partido Democrático, la principal fuerza de la oposición.