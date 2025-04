Los migrantes que naufragaron en Grecia pagaron hasta 6.000 euros por el pasaje

Las víctimas del último naufragio frente a las costas de Grecia pusieron en esa embarcación sus esperanzas de un futuro mejor pero también sus ahorros. ... Los propios supervivientes de la tragedia que se ha cobrado la vida de centenares de migrantes han revelado que pagaron entre 4.000 y 6.000 euros por un pasaje en el pesquero 'Adriana' que en la madrugada del miércoles, junto a sus sueños y sus ilusiones, fue engullido por las aguas del mar Jónico. Los traficantes de seres humanos que se encontraban detrás del mortal viaje se habrían embolsado más de tres millones de euros si, como sospechan las autoridades a partir de los testimonios de las personas rescatadas, el viejo barco llevaba hasta 750 pasajeros con destino a Italia. Sólo 104 están hoy vivos.

Los supervivientes acogidos en la ciudad portuaria de Kalamata, en el Peloponeso, comienzan a dar pistas de lo ocurrido antes de que el buque acabara sumergido a más de 4.000 metros de profundidad. Es el caso de un sirio, cuya esposa se halla en la larga lista de desaparecidos en el naufragio, que explicó que había abonado 4.124 euros por subirse al 'Adriana'. No pudo contar nada más en un estado aún de shock. «Este viernes tuvimos un incidente así bastante impactante. Un hombre buscaba a su familia. Tuvo un ataque de pánico. No podía respirar. Estaba llorando, gritando, era una situación muy desgarradora», compartía Mara Triandou, voluntaria del equipo de rescate griego de Messinia, sobre las escenas que se viven entre quienes salieron con vida. Todos son hombres, la mayoría tiene entre 16 y 49 años y Siria, Pakistán, Palestina y Egipto son sus principales países de origen.

Newsletter

Las primeras investigaciones apuntan a una red egipcia dedicada al lucrativo negocio de la inmigración ilegal como responsable del pesquero de 30 metros de eslora, que partió precisamente del país norteafricano, hizo escala en la localidad libia de Tobruk y continuó rumbo a Italia hasta que naufragó a 87 kilómetros de la costa jónica de Silos. Nueve personas de 20 a 40 años que se encontraban entre los rescatados –incluido el capitán de la embarcación, que huyó en un bote horas antes del suceso– han sido ya detenidas por esta tragedia, que ha dejado centenares de desaparecidos, sobre todo mujeres y niños –algunos hablan de hasta un centenar– que viajaban en la bodega. Sólo se ha podido recuperar los cuerpos de 78 pasajeros y cerca de otros 600 se dan por desaparecidos. Los arrestados deberán el lunes comparecer ante un juez de instrucción.

Reencuentro de hermanos

El naufragio del 'Adriana' ha removido no sólo a los griegos –su Gobierno ha decretado tres jornadas de luto– sino también al resto de Europa. En muchos puntos del viejo continente esperaban su llegada a puerto ya que en el pesquero viajaban familiares que habían dejado asimismo sus hogares atrás. Fardi, un refugiado de Siria que vive ahora en Países Bajos, no sabía si su hermano Mohammed, de 18 años, que subió en la embarcación en Libia, había sobrevivido o no a la tragedia así que tomó un vuelo destino a Grecia para acabar con la terrible incertidumbre. El reencuentro entre ambos ha sido posible ya que el joven está entre el centenar de rescatados. Sin embargo, para otros continúa la pesadilla.

«Las esperanzas de encontrar supervivientes se reducen minuto a minuto tras este trágico naufragio, pero la búsqueda debe continuar», ha reconocido Stella Nanou, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Grecia, consciente de la magnitud de lo ocurrido. Las autoridades, sin embargo, ya han dado casi por imposible recuperar el viejo 'Adrian