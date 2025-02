El mandato de Barnier se tambalea entre el enfado de los alcaldes y la amenaza de una moción de censura

«No sé cuánto tiempo me queda» en el cargo. El primer ministro francés, Michel Barnier, reconoció este jueves con estas palabras la fragilidad de ... su situación. Elegido en septiembre por el presidente Emmanuel Macron, el responsable del Ejecutivo hace frente a la compleja tarea de gobernar el país sin una mayoría en la Asamblea Nacional y aplicar los recortes más severos de la última década en Francia. Tras haber superado sus dos primeros meses en Matignon con una engañosa sensación de tranquilidad, el Gobierno de Barnier hace frente ahora a la irrupción de varios frentes de contestación, tanto en la calle (agricultores, trabajadores ferroviarios…) como en las instituciones.

«El tiempo que me queda depende de una eventual coalición de los (partidos) contrarios en la Asamblea Nacional. No sé si se producirá. Estoy preparado para ello», dijo el dirigente conservador, de 73 años, este jueves en el Parque de las Exposiciones, en el suroeste de París. Hizo estas declaraciones refiriéndose a la advertencia formulada la víspera por Marine Le Pen. La líder ultraderechista amenazó con presentar una moción de censura, o incluso apoyar una de la izquierda -la suma de ambos bloques supera la mayoría absoluta en la Cámara Baja-, si «el poder adquisitivo de los franceses se ve amputado» en la ley presupuestaria, con la que las autoridades quieren reducir el déficit del 6,1% al 5% del PIB.

Barnier se reunirá el lunes con Le Pen, cuyos problemas judiciales la hacen imprevisible. Espera obtener un acuerdo de no agresión con Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) de cara al debate presupuestario. Las cuentas empezarán a examinarse la semana que viene en el Senado y su adopción definitiva está prevista para mediados de diciembre, probablemente a través de un polémico decreto gubernamental que no requiere una votación parlamentaria. El recurso al 49.3 abriría la puerta a una moción de censura por parte de las oposiciones (izquierda y ultraderecha). «Sé que esto no es lo que desean los franceses», dijo el 'premier' durante su discurso en el tradicional Congreso de los Alcaldes en París.

Un sondeo reciente, sin embargo, mostraba que un 51% de la población gala respalda una censura. Al veterano dirigente le crecen los enanos. Este jueves por la tarde intentó calmar uno de los focos de contestación más ruidosos los últimos días: la indignación de los alcaldes ante una reducción de 5.000 millones de euros de sus partidas. Representa una cuarta parte de la disminución total del gasto público prevista en el borrador de los presupuestos.

Promesa de mayor autonomía

«Si queremos evitar que los próximos 'chalecos amarillos' lleven la banda tricolor (de los ediles), debemos confiar más en los alcaldes», pidió el conservador David Lisnard, al frente del Ayuntamiento de Cannes y del Congreso de los Alcaldes. «No es normal ni justo señalar a los municipios y los organismos locales como los responsables del déficit. Eso no es cierto», le ha respondido esta tarde Barnier. El primer ministro ha intentado calmar el cabreo de los ediles prometiéndoles mayor autonomía en la aplicación de las normativas nacionales, especialmente en el caso de una ley destinada a reducir la construcción y la artificialización del suelo.

Además del cabreo de los alcaldes, el responsable del Ejecutivo hace frente al resurgimiento de las protestas de los agricultores. Este jueves continuaban las acciones de los sindicatos agropecuarios, iniciadas el lunes y dirigidas especialmente contra el acuerdo de libre comercio con Mercosur. Militantes de la Coordinación Rural, el tercer sindicato agrario, bloquearon durante varias horas los accesos al puerto de Burdeos, en el suroeste del país.

Por un azar del calendario, estas acciones coincidieron con una huelga en el sector ferroviario, aunque con un seguimiento limitado. Y los grandes sindicatos impulsan varias huelgas para la primera quincena de diciembre. El diario 'Libération' resumía esta situación con un titular con tintes de presagio: «Barnier se prepara para el invierno».