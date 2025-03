La madre de Navalni logra ver su cadáver pero no recogerlo

A Liudmila Naválnaya, la madre del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, muerto la semana pasada en la colonia número 3 de la localidad ártica de ... Jarp, se le permitió por fin ver el cadáver, casi una semana después de que las autoridades anunciasen su deceso. Naválnaya ha podido ver el cuerpo de su hijo en la morgue de Salejard, el centro administración de la región autónoma de Yamal.

Ella informó que habló con los empleados del Comité de instrucción en Salejard. Allí le dijeron que la causa de la muerte de su hijo había sido determinada y reflejada en las actas correspondientes. Anteriormente se informó que el cuerpo debería ser sometido a un examen que duraría por lo menos dos semanas.

La madre del conocido activista asegura que tuvo que grabar todo porque empezaron a amenazarla. En el vídeo filmado dice que «acabo de salir del edificio del Comité de Investigación de la ciudad de Salejard. Pasé casi un día allí sola, en compañía exclusivamente de investigadores y criminólogos. Sólo dejaron entrar al abogado esta tarde. Anoche me llevaron en secreto a la morgue, en donde me mostraron a Alexéi».

«Los investigadores afirman que conocen la causa de la muerte, tienen listos todos los documentos, los cuales examiné y firmé el certificado médico de defunción. Según la ley, deberían haberme entregado el cuerpo de Alexéi de inmediato, pero aún no lo han hecho», manifestó la madre de Navalni en el vídeo. Dijo también que «me están chantajeando y poniendo condiciones sobre dónde, cuándo y cómo se debe enterrar a Alexéi. Reciben órdenes del Kremlin o del aparato central del Comité de Investigación. Quieren que se haga todo en secreto sin despedida».

A Naválnaya la intimidaron además con que «harían algo con su cuerpo», si no aceptaba las condiciones exigidas. «El investigador Varapáyev me dijo abiertamente que el tiempo no está de mi lado, que el cadáver se está descomponiendo«. Según el relato recogido por el vídeo, las autoridades «insisten en que el funeral se realice sin despedida (…) quieren llevarme a las afueras del cementerio, a una tumba reciente, y decirme aquí yace tu hijo, pero no estoy de acuerdo. Quiero que mi querido Alexéi, cuya muerte ha sido para mí una tragedia personal, pueda tener una despedida».

Pero, por el momento, no hay intención de que la familia se haga cargo de los restos mortales de Navalni. La portavoz del equipo del dirigente opositor, Kira Yarmish, declaró a través de Twitter que el informe forense sostiene que murió por «causas naturales». La viuda, Julia Naválnaya, sin embargo, está convencida de que lo mataron por orden del presidente Vladímir Putin.

Iván Zhdánov, otro de los colaboradores de Navalni, señaló en su canal de Telegram que inicialmente se le dijo a la madre del político que estaban listos para entregar el cuerpo tan pronto como la familia decidiera la fecha, hora y el lugar de las exequias.

«Acción ilegal»

Este martes, el Tribunal Municipal de Salejard había recibido una demanda de Naválnaya calificando de «acción ilegal» la falta de acceso al cuerpo de su hijo y la negativa a entregarlo a la familia. El miércoles, se supo que se había previsto que la denuncia no empezará a ser estudiada hasta el próximo 4 de marzo.

Liudmila Naválnaya apeló el martes por escrito al presidente Vladímir Putin exigiéndole que le entreguen el cuerpo de su hijo. La petición enviada por ella afirma que el departamento de investigación del Comité de Instrucción de la región autónoma de Yamalo-Nenets rechazó su solicitud de poner a su disposición el cadáver y se niega a facilitar información sobre su paradero.

El Servicio Federal Penitenciario de Yamal (FSIN) informó de la muerte repentina de Navalni el pasado 16 de febrero. Según el FSIN, el político enfermó después de un paseo, «casi de inmediato», perdió el conocimiento y falleció. El departamento aseguró que los intentos por reanimarlo fueron infructuosos. Después, de forma no oficial, se dijo que la causa de la muerte pudo ser un trombo.

Al día siguiente, su madre y su abogado llegaron a Jarp, en donde les enviaron a Salejard, el centro administrativo regional, y allí tampoco pudieron averiguar en dónde se encuentra el cuerpo de Navalni. En el Comité de Investigación les comunicaron que no recibirán el cadáver mientras no se culmine la investigación, lo que puede llevar por lo menos dos semanas.

Los días 15, 16 y 17 de marzo tendrán lugar las elecciones presidenciales en las que se espera una victoria aplastante de Putin, quien todavía no ha dicho nada en relación con la muerte de Navalni, cuyo nombre nunca ha querido pronunciar. En tal contexto, un entierro multitudinario del político se convertiría muy probablemente en un acto de repulsa contra las autoridades.