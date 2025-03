Macron: «Europa puede morir si los europeos toman decisiones equivocadas»

El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo este lunes un apasionado llamamiento a la defensa de la UE y de la idea europea ante la agresión ... rusa en Ucrania y el auge de los partidos extremistas y euroescépticos. «Europa puede morir si los europeos toman decisiones equivocadas», advirtió el jefe del Elíseo en un discurso con tonos electorales y la vista puesta en los comicios al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio. En una intervención desde el púlpito en la reconstruida Iglesia de Nuestra Señora de Dresde con motivo de la 'Fête de l'Europe', la fiesta juvenil europea, el máximo mandatario galo destacó que «lo que está en juego en Ucrania es la seguridad de Europa» y subrayó que si en Ucrania acaba imponiéndose la ley del más fuerte, Alemania y Francia dejarán de ser países seguros.

«No estamos en guerra con el pueblo ruso», dijo Macron dirigiéndose sobre todo a las grandes reservas de los germano orientales ante el suministro de armas y otro tipo de ayuda a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa, pero destacó seguidamente que no se puede permitir que un régimen «autoritario y revisionista» como el de Moscú amenace a todo el continente. Por ese motivo el presidente francés hizo un nuevo llamamiento a incrementar los esfuerzos para aumentar los sistemas defensivos en el seno de la OTAN y que estos no culminarán hasta que Europa no sea capaz de ser responsable por completo de su propia seguridad.

Europa ha tenido la gran suerte de que Estados Unidos ha intervenido de manera tan decidida en la guerra de Ucrania, pero «debemos preguntarnos también si es razonable exigir de ellos una y otra vez ese tipo de esfuerzos», señaló Macron, quien insistió en que la unidad de Europa solo llegará a completarse cuando el continente sea capaz de garantizar su propia seguridad. Francia y Alemania tienen como el resto de sus socios y aliados de la UE una responsabilidad extraordinaria para el continente, dijo el presidente galo, quien subrayó que «Europa es garante de paz».

En un discurso ante un público mayoritariamente juvenil que comenzó en alemán, por lo que fue muy aplaudido, recordó que Dresde es una ciudad que fue abandonada en su día tras el Telón de Acero y celebró la reunificación de Alemania tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la división Este-Oeste del continente. En su momento «no vivimos una ampliación, sino que volvimos a encontrarnos de nuevo», afirmó al referirse al ingreso en la UE de los países que estuvieron sometidos a la órbita soviética.

El «renacer» de Dresde

Macron comenzó su intervención hablando sobre su experiencia escolar y su primer contacto con Alemania, cuando visitó Dortmund en un intercambio de bachilleres. Explicó su interés por este país y el deseo de continuar conociéndolo y subrayó que era el primer presidente galo en viajar a Dresde, la histórica capital de Sajonia, «una ciudad que ha sabido renacer de sus cenizas como el ave fénix». Entre el público asistente se encontraban también el primer ministro de Sajonia, el cristianodemócrata Michael Kretschmer, y el presidente federal, Frank Walter Steinmeier, su anfitrión en esta gira de tres días por Alemania que se inició el domingo en Berlín.

Emmanuel Macron, que ha viajado en numerosas ocasiones a este país para reuniones de trabajo, es el primer presidente francés en visita de estado a Alemania en 24 años. Antes de viajar a Dresde se reunió en la capital alemana con Steinmeier y el canciller federal, el socialdemócrata Olaf Scholz. Además de asistir la jornada anterior a las celebraciones en Berlín del 75 aniversario de la Ley Fundamental y la fundación de la República Federal, acudió este lunes a colocar una corona de flores en el Memorial del Holocausto, el monumento a los judíos asesinados por la Alemania nazi a escasos metros de la Puerta de Brandeburgo. Antes de su discurso en la Iglesia de Nuestra Señora visitó en Dresde el Instituto Fraunhofer de Microsistemas Fotónicos (IPMS).