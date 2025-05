Luto lento y melancólico por la ausencia eterna de Isabel II

Iñigo Gurruchaga Corresponsal en Londres Viernes, 9 de septiembre 2022, 12:01 | Actualizado 17:09h. Comenta Compartir

El Reino Unido ha iniciado lentamente el luto oficial tras el fallecimiento de la reina Isabel II. La monarca falleció a las 17.30 del jueves (hora peninsular), aunque no se han divulgado las causas de su muerte. El anuncio oficial se publicó casi dos horas más tarde. Eso ha llevado a retrasar un día la agenda programada en la operación «Puente de Londres».

Carlos III se dirigirá a la población en la tarde del viernes a través de la televisión y será confirmado como rey este sábado por el Consejo de Accesión, tras recibir el aval del organismo que vela por el cumplimiento de la herencia heráldica. También el sábado comenzará el traslado de los restos de Isabel II desde el palacio de Holyrood, en Edimburgo, a Londres.

No hay aún fecha para el funeral de Estado en la Abadía de Westminster. El luto de la familia y de las instituciones públicas dura desde hoy hasta siete días después del funeral. Salvas con cañones señalarán el luto militar en Hyde Park y la Torre de Londres. El Palacio de Buckingham ha publicado una guía para que el público deposite ramos de flores en las puertas o en parques próximos a las residencias de la familia real, que permanecerán cerradas al público hasta después del funeral.

El Parlamento se reunirá en una sesión muy larga, para dar oportunidad a los diputados de expresar su homenaje y sus recuerdos de la reina. David Gauke, conservador en favor de la Unión Europea, que fue purgado por Boris Johnson, rememora en la revista New Statesman su experiencia profesional y personal de Isabel II.

Como otros diputados, Gauke acudía regularmente a colegios en su circunscripción para explicar a los estudiantes cómo se ejerce la profesión de político. En esos encuentros le preguntaban siempre si había estado alguna vez con la reina. Durante años, el diputado defraudaba a su audiencia. Cuando fue nombrado ministro e incorporado al Consejo Privado, les impresionaba diciéndoles que había estado con la reina el martes.

Recuerda que los ministros solían estar nerviosos antes de la reunión con la monarca y que se marchaban encantados y más amistosos tras la reunión. «La reina era una persona recta», escribe. «No había motivos ocultos, ni maniobras para posicionarse. No pretendía una promoción ni temía ser degradada. No apoyaba a una facción, no pretendía ganar en una discusión. Era intelectualmente curiosa y se interesaba mucho por el bienestar de sus súbditos, pero era inescrutable sobre sus opiniones. Solo quería lo mejor para su país. Era tan refrescante».

Desde los niños y políticos de esa era hasta los supervivientes de su generación, que conocieron la guerra en casa y enormes transformaciones de la sociedad y del mundo, todos los británicos tienen alguna asociación con la reina fallecida por algún evento familiar o social. «El momento en el que se detuvo la Historia», dice un titular de la BBC. Quizás es también el momento en el que todas las generaciones reviven algún momento de su historia.