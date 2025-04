La ley 'trans' derriba a Sturgeon y quizás entierra también al independentismo

El presidente del Partido Nacional Escocés, Michael Russell, dice que la campaña para sustituir a Nicola Sturgeon no debe convertirse en una discusión sobre la ... Ley de Reconocimiento de Género aprobada en diciembre. Y el Comité Ejecutivo permitirá a disidentes de esa norma que regresen al partido, aunque no podrán votar. Así pues, los miembros del SNP se centran en su nuevo líder y en la ruta hacia la independencia.

Pero una militante de Para Mujeres Escocia (FWS) exhibió un cartel con el eslogan 'Te lo advertimos' en la puerta del palacio de Bute House, donde Sturgeon había anunciado el miércoles su renuncia a seguir como ministra principal; y el 'Daily Telegraph', alineado con el Partido Conservador y la tradición religiosa, también afirmaba que la llamada 'ley trans' había derribado a la líder independentista.

La norma escocesa aligera los requisitos de la británica para que las autoridades reconozcan el cambio de género de una persona. Reduce la edad requerida de 18 a 16 años, elimina la necesidad de un certificado médico que atestigüe la existencia de una disforia de género y reduce de dos años a tres meses (seis para menores de 18 años) el tiempo de experiencia viviendo con el nuevo género.

A pesar de su supuesto impacto en la carrera de Sturgeon es muy probable que la normativa, aprobada con 88 votos favorables, 39 contrarios y 4 abstenciones por el Parlamento de Holyrood en diciembre, no se aplique nunca. El Gobierno de Londres afirma que el hemiciclo de Westminster tiene la potestad para todo el reino de las reglas sobre igualdad de oportunidades, que esta ley escocesa modificaría.

Sucesivos gobiernos británicos no han querido alterar su ley de cambio de género, que establece la exigencia de 18 años para solicitarlo. El Ejército, sin embargo, recluta a soldados de 16 y 17 años. Los certificados y el requisito de esperar dos años son retratados por los defensores de la ley como innecesarios o perjudiciales para la salud física o mental de solicitantes, especialmente entre jóvenes.

El SNP ya había prometido en 2016 la reforma de la ley británica. Dos consultas con miles de personas y organizaciones desvelaron los apoyos y las reservas. La pandemia desordenó los calendarios y Sturgeon dio prioridad a un proyecto de ley de Delitos de Odio para penalizar «la incitación al odio» basado en prejuicios sobre la edad, la opción sexual, el color de piel, el país de origen…

Vuestra casa

El 27 de enero de 2021 Sturgeon fue informada de que muchos jóvenes miembros del SNP se estaban marchando del partido indignados porque en el proyecto de ley de Delitos de Odio se había introducido la víspera una enmienda puntualizando que «discutir o criticar asuntos de la identidad trans» y de otros grupos no es un delito de incitación.

La entonces ministra principal colgó, pasadas las nueve, un vídeo improvisado en su cuenta de Twitter y prometió a sus seguidores que promovería cambios para «convenceros de que el SNP es vuestra casa». Reconoció que su partido discute sobre las políticas de género. Pero «el debate no puede servir para el encubrimiento de la fobia antitrans», dijo. Aseguró que a sus palabras seguirían hechos.

El Gobierno escocés quería ayudar a los 'trans', pero la urgente respuesta de Sturgeon a la fuga de jóvenes se explica porque la esperanza del SNP sobre la independencia es la población entre 16 y 34 años, que apoya la separación. También son mayoría en ese segmento los partidarios del cambio libre de género. La ley de Sturgeon perdía, según una encuesta de la BBC en enero de 2022, entre hombres (49%), y entre mayores de 55 años (46%). Donde la independencia sucumbe también.

Asociaciones de mujeres ya habían expresado en las consultas oficiales sus reservas sobre una ley que permitiría cambios de género de hombre a mujer sin filtros previos y que mujeres trans adquiriesen el derecho a compartir espacios reservados con mujeres con dos cromosomas X. J. K. Rowling, autora de 'Harry Potter', se unió a las protestas. La acritud del debate en foros públicos y redes sociales aumentó.

Las encuestas comenzaron a mostrar que los participantes voluntarios en las dos consultas del Gobierno no reflejaban a la población. El encarcelamiento consecutivo en una prisión de mujeres de dos trans que habían cometido dos delitos contra niñas y dos violaciones, respectivamente, confirmaron los temores de mujeres hostiles a la ley. Es «profundamente misógina», según Rowling.

No se habían preparado las estructuras para aplicar con garantías la ley en el sector público y el Gobierno ocupaba sus días en asuntos de minorías cuando poblaciones extensas no llegan al fin de mes, hay un número récord de gente sin techo y una guerra brutal a tres horas de Edimburgo. Sturgeon se había perdido en la ruta hacia la independencia y ahora en una ley voluntarista para la que no tenía poderes.