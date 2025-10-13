HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Martin Jäger escucha al canciller alemán Friedrich Merz en un discurso en la agencia de Inteligencia. Reuters

El jefe de la Inteligencia alemana cree que la OTAN está «en el punto de mira» ruso

«No debemos relajarnos», advierte Martin Jäger, que pide al Parlamento más competencias para la agencia de espionaje

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:57

Comenta

El nuevo jefe del Servicio Federal de Inteligencia (BND), Martin Jäger, ha advertido de que la confrontación entre Occidente y Rusia ya ha comenzado y ... podría derivar en una guerra abierta en cualquier momento. «No debemos relajarnos pensando que un posible ataque ruso no se producirá antes de 2029. Ya estamos en el punto de mira», afirmó el presidente del BND en una intervención ante el Bundestag, el Parlamento federal.

