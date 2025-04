Italia encerrará hasta 18 meses a los inmigrantes ilegales

Un día después de la visita conjunta a Lampedusa de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de la primera ministra ... italiana, Giorgia Meloni, el Gobierno de Roma aprobó este lunes un decreto que alarga hasta los 18 meses, lo máximo permitido por la legislación europea, el tiempo de reclusión de los migrantes irregulares en los llamados centros de permanencia para la repatriación (Cpr). Las autoridades de Italia contarán así con un año y medio para gestionar la expulsión a sus naciones de origen de aquellos extranjeros a los que se niegue la acogida, un tiempo en el que sufrirán una significativa merma de su libertad.

Meloni explicó que los nuevos centros serán construidos por el Ministerio de Defensa en localidades con poca densidad de población, sin aclarar si la gestión de los mismos correrá a cargo de militares, de otro tipo de personal público o de contratas con organismos privados, como ocurre con los ya existentes.

Los Cpr son «agujeros negros en los que se verifican continuas y graves violaciones de los derechos fundamentales de los migrantes», señaló la Coalición Italiana para la Libertad y los Derechos Civiles, que lleva años denunciando los abusos en estos lugares de detención. También criticó la ONG su inutilidad, porque en los últimos años la media de internados que fueron repatriados nunca llegó al 60% debido a la dificultad para que fueran aceptados por sus países de origen. «El aumento a 18 meses de los tiempos de detención no cambiará nada. Los Cpr existen desde hace 25 años, un período suficiente para saber que las personas o son repatriadas en las primeras semanas o no se conseguirá hacerlo», remarcó esta organización en una nota.

El Garante Nacional para los reclusos, una suerte de 'defensor del pueblo' de los ciudadanos privados de libertad en territorio italiano, también advirtió de que en los Cpr se «deroga la vida ordinaria», por lo que existe un «riesgo constante de suspensión de los derechos fundamentales». En estos centros se interna incluso a extranjeros provenientes de países con los que Italia no ha firmado acuerdos de repatriación, por lo que las autoridades se ven obligadas a ponerles en libertad una vez concluido el tiempo máximo de reclusión, lo que resulta tan absurdo como «ilegítimo», como señaló el Garante Nacional.

«Nueva visión»

Sin entrar a analizar en la utilidad real de los Cpr, Meloni sacó pecho por haber aumentado el plazo de permanencia, de manera que las autoridades tengan «todo el tiempo necesario para realizar las comprobaciones que hagan falta y para proceder con la repatriación de quien no tenga derecho a la protección internacional». La jefa del Ejecutivo de Roma aprovechó además para celebrar el éxito que, a su juicio, supuso la reciente visita a Lampedusa de Von der Leyen y en particular que dijera que «decidimos nosotros quién entra en Europa, no los traficantes de seres humanos». Estas palabras pronunciadas por la presidenta de la Comisión Europea, que la primera ministra italiana reivindicó haber dicho antes junto a sus socios en la coalición conservadora, son «el resumen de la nueva visión» sobre el desafío migratorio que se ha impuesto en Europa «gracias a Italia».

Tras haber adecentado y vaciado en buena parte el centro de acogida de Lampedusa antes de la visita de Von der Leyen, las autoridades italianas continúan este lunes con el traslado de migrantes a otros lugares del país desde esta pequeña isla, que va poco a poco recuperando la normalidad. Varios miles de ellos fueron llevados a Porto Empedocle, al sur de Sicilia, de cuyas instalaciones se escaparon varios cientos de desplazados.