La inmigración legal al Reino Unido acosa a Sunak

La inmigración se convirtió de nuevo, este jueves, en un asunto que trastorna al Partido Conservador británico, al conocerse que la actualización de las cifras ... de inmigrantes por la Oficina Nacional de Estadísticas(ONS) arroja una cifra en 2022 de 745.000. Son 139.000 más que los anunciados en mayo, que sumaban 606.000. Los números son netos, calculados mediante la resta de emigrantes.

Las cifras de 2022 están afectadas por una notable entrada de ciudadanos de Ucrania y de Hong Kong, acogidos en el Reino Unido como refugiados de la guerra y de la represión de la democracia, respectivamente. En los datos más recientes, desde junio del año pasado a junio de 2023, se registra un descenso, 672.000, con respecto al total neto de 2022.

La composición de los extranjeros por países de origen ha cambiado. Los procedentes de China, India y Nigeria son ahora los más numerosos. Desde junio de 2016, fecha del referéndum sobre el Brexit, a junio de 2023, el número de ciudadanos de países de la Unión Europea que eligieron residencia en el Reino Unido, o posteriormente han inmigrado, ha descendido de 521.000 a 129.000.

La población británica aumenta a una velocidad, 1% anual, sólo comparable con el inicio de la década de los sesenta. Ahora, el crecimiento no se basa en la procreación de las mujeres, sino en la llegada de empleados a los servicios de sanidad y asistencia social, de estudiantes universitarios y de sus familias. La población crece sobre todo en el norte y solo desciende en Londres.

Incumplimientos

La llegada de indocumentados y solicitantes de refugio en botes que atraviesan el Canal de la Mancha, tras el fortalecimiento de las barreras de acceso al tren Eurostar, también alcanzó su cumbre en 2022. Según el Ministerio de Interior británico, 45,755 personas fueron detectadas en los botes a lo largo del año. El Gobierno afirma que se han reducido un tercio este año.

La visibilidad de la inmigración en botes ha forzado al Ejecutivo a promover medidas extremas, pero las cifras publicadas este jueves muestra que el sistema de visados no cumple el objetivo deseado. En la campaña electoral de diciembre de 2019, que legitima la actual Administración, el Partido Conservador prometió reducir el número total de inmigrantes anuales, que en esa fecha era de 229.000.

Los medios han recogido advertencias de diputados conservadores. Sin identificarse, uno de ellos decía al 'Express': «Esto no puede seguir. Nadie ha votado por esto. Es inmigración a una escala que el país no ha visto nunca. Las cifras del año pasado eran chocantes. No se ha aprendido la lección». Otro recordaba que, en cada elección desde 1992, han prometido reducir la entrada de sin papeles.

Mientras tanto, el partido 'Reform', que apadrina desde la distancia Nigel Farage, suma un 10% de intenciones de voto en las encuestas. David Cameron, sorprendentemente nombrado ministro de Exteriores por Rishi Sunak, convocó el referéndum de 2016 porque la formación que entonces lideraba Farage, el UKIP, mordía votos conservadores y los debilitaba. La perspectiva electoral de Sunak es ahora más débil que la que tenía entonces Cameron.