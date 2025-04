La inflación e inmigración perturban a Sunak

Las cifras netas de la inmigración legal en 2022 han enturbiado una de las políticas más importantes del Partido Conservador británico, y al primer ministro, ... Rishi Sunak, le resultará más compleja su prometida reducción de la inflación este año. Su partido se agita cuando queda quizás dieciocho meses para las elecciones. Pero las encuestas dicen que, pasito a pasito, gana puntos en la intención de votos.

Sunak comenzó mayo teniendo que justificar la pérdida de 1.036 concejales en las elecciones municipales en parte de Inglaterra. La facción crítica con su liderazgo recordó inmediatamente que Boris Johnson solía ganar comicios. En el final del mes, dos asociaciones conservadoras han presentado planes para el futuro del partido, que ya ven como perdedor en 2024.

No es discutible que el primer ministro ha normalizado el funcionamiento de la administración pública. Dañada por el impacto del covid, la guerra y la enorme tarea de gestionar el brexit, no está sumergida bajo las distracciones añadidas por el caótico Johnson, ni sacudida por las ocurrencias de su sucesora, Liz Truss. Ya no se oye la expresión «esto no es normal», que se popularizó en los últimos años.

Esta semana ha traído malas noticias a Sunak. Precedida de la benigna nueva de que el Fondo Monetario Internacional ya no predice una recesión de la economía británica este año, la Oficina Nacional de Estadísticas publicó el miércoles su medida mensual del índice de precios del consumo. De marzo a abril ha descendido del 10,1% al 8,7%. Y entonces llegó la sorpresa.

Llegada en botes

El mercado de bonos reaccionó a la noticia aumentando en un 0,24% el interés que paga el Estado por su deuda, acercándose al nivel que provocó en septiembre el presupuesto alegre y suicida de la efímera Truss. La reacción se debe a que el descenso de la inflación es menor que el pronóstico del Banco de Inglaterra, a quien Sunak ha encomendado la tarea de reducirla a la mitad este año.

El gobernador del banco central, Andrew Bailey, ha reconocido que sus modelos producen cálculos de la inflación por debajo del que da la realidad. Tendrá que aumentar ahora el tipo de interés oficial, un 4,5%. La promesa de Sunak a los electores sobre la corrección del coste de la vida y el inicio del descenso de la deuda se complica. La inflación de alimentos se mantiene en el 19%.

La semana termina con medios y diputados conservadores rumiando otra estadística. El número de inmigrantes netos contabilizados en 2022 fue de 606.000, récord histórico. Sunak eliminará el derecho de estudiantes extranjeros a traer a sus familiares. Son alumnos procedentes principalmente de India y Nigeria. El Servicio Nacional de Salud es el primer importador de trabajadores migrantes.

El programa electoral conservador de 2019 prometía reducir la inmigración. Pero la política migratoria de Sunak se centra en la vía irregular de acceso al Reino Unido en botes que atraviesan el Canal de la Mancha. Del 1 de enero al 24 de mayo se detectaron 7.297 extranjeros. De estas dos cuestiones puede depender el futuro de un primer ministro, premiado por los encuestados quizás por su normalidad.