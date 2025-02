La Fiscalía polaca acusa formalmente a Pablo González de espionaje en favor de Rusia

E. C.

La Fiscalía General de Polonia ha presentado una acusación formal por espionaje en favor de Rusia contra Pablo González, periodista afincado en Bizkaia de origen ruso. Tras pasar dos años y medio en una prisión polaca sin que se tramitara contra él ningun cargo, el pasado 1 de agosto fue excarcelado en un canje de presos entre el Kremlin y varios países occidentales. El reportero, que fue recibido y saludado en Moscú por el presidente ruso, Vladímir Putin, sigue en esta ciudad, donde se recupera de una enfermedad pulmonar. Anunció su intención de regresar a Nabarniz, donde vive con su esposa y sus tres hijos, aunque esta acusación formal de la fiscalía polaca puede conllevar una orden de detención internacional, lo que le obligaría a permanecer en Rusia. Según la ley polaca, podría ser condenado a una pena de entre 3 y 15 años de cárcel.

González fue detenido el 28 de febrero de 2022 en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, cuando informaba para medios como 'Público' y 'La Sexta' sobre la llegada de refugiados a la localidad polaca de Przemysl . Desde entonces, no había sido acusado formalmente. Permaneció en prisión preventiva desde el 2 de marzo de 2022 al 31 de julio de 2024. La opacidad del proceso judicial provocó la solidaridad de la comunidad periodística española.

Ahora ya hay acusación. Como informa Europa Press, la Fiscalía polaca hizo público ayer un comunicado en el que afirma que el 9 de agosto de 2024 el fiscal del Departamento contra el Crimen Organizado y la Corrupción de Lublin presentó ante el Tribunal de Distrito de Przemysl una acusación contra González por delito de espionaje, previsto en el artículo 130.2 del Código Penal.

Denuncia malos tratos

El fiscal le acusa de proporcionar a los servicios de inteligencia rusos información que podría haber causado daños a la República polaca, miembro de la OTAN, mientras ejercía su profesión de periodista en Przemysl, Varsovia y otros lugares del país eslavo desde abril de 2016 hasta febrero de 2022. Le atribuye actividades como «la obtención y transmisión de información, la difusión de desinformación y la realización de reconocimientos operativos». La Fiscalía polaca recalca que Pablo González nació en 1982 en Moscú, y que tiene doble nacionalidad, española y rusa.

En su primera entrevista ya liberado, concedida al canal público ruso 1TV, el 'freelance' denunció haber sufrido malos tratos. «Durante nueve meses fui torturado, amenazado y presionado», aseguró ante la cámara. «Durante ese tiempo me martirizaron... Les pregunté de que me acusaban y me respondían que yo ya lo sabía», declaró.

Su nombre apareció en la lista de presos reclamados por Rusia en el mayor canje de prisioneros con Occidente desde la Guerra Fría. La complicada operación comenzó a gestarse en 2022 y se mantuvo en secreto hasta el final, el pasado 1 de agosto, cuando se produjo el intercambio. Pablo González y los otros siete prisioneros rusos fueron recibidos en el aeropuerto de Moscú por Putin, que estrechó la mano del periodista vasco. «Quiero agradecer vuestra lealtad al juramento y al deber de la patria», les dijo el presidente ruso.