La Fiscalía de Georgia abre una investigación sobre el presunto fraude electoral

La Fiscalía General de Georgia, leal al Gobierno, inició este miércoles a petición de la Comisión Electoral Central una investigación para dilucidar si tienen fundamento las acusaciones de fraude lanzadas por la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, y las cuatro formaciones de la oposición que ... han quedado en minoría frente al partido oficialista, Ensueño Georgiano, en los comicios legislativos del pasado sábado.

La primera que ha sido citada por el órgano judicial para prestar declaración ha sido precisamente Zurabishvili, que tendrá que hacerlo este jueves. En la web de la Fiscalía se señala que, según las declaraciones hechas por la Comisión Electoral y las informaciones difundidas por los medios de comunicación, la presidenta «tiene pruebas de posibles falsificaciones, por lo que ha sido citada para ser interrogada el 31 de octubre».

«La Fiscalía de Georgia llevará a cabo todas las acciones procesales y de investigación necesarias, tal y como ha solicitado la Comisión Electoral Central, para esclarecer los hechos denunciados ​​por la presidenta de Georgia, los partidos políticos y los representantes de las misiones de observación (…) serán también interrogadas todas aquellas personas que puedan tener información relacionada con el presunto hecho delictivo», se indica en el comunicado.

Zurabishvili ha respondido que «de ustedes se espera que lleven a cabo una investigación de inmediato, no que me pidan a mí pruebas ni que inicien un proceso político contra la presidenta». Por su parte, el dirigente opositor Zurab Dzhaparidze, pidió a la jefa del Estado no acudir a la citación. Según sus palabras, «nosotros, en la oposición, no tenemos intención de ir a la Fiscalía porque no confiamos en ella. Creo que la presidenta tampoco acudirá, pero no necesita mi consejo».

La mandataria y la oposición denunciaron las irregularidades desde el primer momento y este lunes insistieron en ello durante una gran concentración con miles de personas celebrada por la tarde en la avenida Rustaveli, frente al edificio del Parlamento. «Fue una falsificación total. Nos arrebataron completamente los votos. Fuimos testigos y víctimas de una operación especial rusa. No reconozco estas elecciones como legítimas porque equivaldría reconocer la subordinación de este país a Rusia». Exigieron la repetición de los comicios y anunciaron que no recogerán las actas de diputado.

Advertencia de la UE

Según los resultados oficiales, el partido oficialista Ensueño Georgiano obtuvo el 53,9% de los votos, la mayoría en el Parlamento, mientras que las cuatro formaciones opositoras y proeuropeas, se quedaron por debajo del 38%: Coalición para el Cambio (11%), Unidad-Movimiento Nacional Unido (10,2%), Georgia Fuerte (8,8%) y Gajaria por Georgia (7,8%).

La Comisión Europea comunicó este miércoles a Georgia que no podrá recomendar la apertura de conversaciones para su adhesión a la Unión Europea a menos que cambie de rumbo, al tiempo que elogió los esfuerzos por implementar reformas de Ucrania y Moldavia, en donde el domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En el informe anual sobre la política de ampliación del bloque, el Ejecutivo comunitario constató que «el proceso de adhesión de Georgia se ha detenido de facto».

A este respecto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, deploró este miércoles que Georgia haya caído bajo la influencia de Moscú. A su juicio, «debemos admitir que Rusia ganó en Georgia», dijo Zelenski en un encuentro con periodistas de países nórdicos. Refiriéndose de nuevo al país caucásico, el mandatario de Kiev afirmó que «ahora hay un gobierno prorruso, posiciones prorrusas. Han elegido ser amigos de Rusia, no unirse a la Unión Europea». «Si los países occidentales no ponen fin a su retórica de líneas rojas, en uno o dos años perderán también Moldavia», sentenció.