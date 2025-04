Un castillo, invitados VIP, una pista de hielo, comida callejera... Así es la fiesta de las juventudes del partido de Meloni

El castillo de Sant'Angelo, a la orilla del río Tíber en Roma, se encuentra estos días tomado por decenas de jóvenes enfundados en sudaderas ... azules. Es el color de Fratelli d'Italia (FdI) y los chavales sacan pecho bajo su ropa de pertenecer a las mismas siglas que Giorgia Meloni. Lo dicen incluso en el lema que los ha llevado hasta este monumento, 'Bienvenidos de nuevo al orgullo italiano', donde la formación ha decidido celebrar el Atreju, la fiesta anual de las juventudes del partido. Un evento de cuatro días -acaba el domingo- en el que este año han tirado la casa por la ventana, con un enorme árbol de Navidad, puestos de comida callejera, una pista de hielo y una lista de invitados que incluye a Santiago Abascal y a Elon Musk.

La presencia del actual propietario de X es uno de los grandes atractivos de una fiesta donde los asistentes presumen de no dejarse llevar por lo políticamente correcto, como Musk, y de vivir bajo la filosofía de 'Italia, primero'. La primera vez que se programó esta cita fue en 1998, cuando ni siquiera existían las redes sociales, pero en los últimos años, con el ascenso de la ultraderecha, ha experimentado un auténtico 'boom'. Basta con ver las cifras que mueve en su actual edición: 400 periodistas acreditados, 150 voluntarios para que nada falle y una veintena larga de ministros sobre el escenario. La jefa de todos ellos, Meloni, intervendrá el domingo.

Pero la lista de invitados VIP es larga. Desde el primer ministro británico, Rishi Sunak, al empresario Flavio Briatore, el chef Gianfranco Vissani o el seleccionador nacional de fútbol, Luciano Spalleti, cuya asistencia a la fiesta del FdI ha levantado ampollas en Italia. «Voy donde me llamen para hablar de deporte», ha zanjado el entrenador de los 'Azzurri'. Él participará en una charla con otras referencias deportivas del país pero el intenso programa contempla también debates sobre migración, fiscalidad y hasta Inteligencia Artificial. Fuera, mientras, hay colas para conseguir unas salchichas y un vaso de vino caliente en los puestos de comida callejera instalados por los futuros herederos de Meloni.

Schlein declina la invitación

Si no fuera porque el logotipo de Fratelli d'Italia se encuentra estampado en cada rincón del evento, y su azul celeste tiñe todos los detalles, los turistas creerían que los jardines del castillo de Sant'Angelo acogen un mercadillo navideño. Suenan villancicos de fondo, hay un belén viviente y el abeto cargado de luces compite en tamaño con el árbol instalado en la céntrica plaza del Popolo de la capital italiana. No falta ni la pista de hielo, de un kilómetro y acceso gratuito. Por allí no se verá a la nueva líder de la izquierda, Elly Schlein, que ha rechazado la invitación de Meloni para participar en la fiesta de sus juventudes, lo que le ha generado una lluvia de críticas desde las filas de FdI.

Ampliar Un grupo de jóvenes militantes de FdI con el 'uniforme' del partido bajo el árbol instalado durante el evento. Twitter @FratellidItalia

La generación Atreju -cuyo encuentro anual fue así bautizado por el personaje de 'La historia interminable'- no parece echarla de menos. Sus ídolos son otros. En la inauguración de la fiesta rodearon a Arianna Meloni, la hermana de la primera ministra y jefa de la secretaría política del partido, para tomarse un selfi con ella. No llevaba la sudadera azul de FdI, que se vende también en los 'stands' del evento, pero para muchos era casi, casi como estar al lado de Giorgia. Un sueño para quienes se miran en el espejo de la primera mujer que ha llegado tan alto al poder en Italia.