Urgente El juzgado rechaza la petición de Educación de obligar a las empresas a cubrir las rutas escolares
Sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo. EFE

La Eurocámara aprueba una resolución que evita calificar de «genocidio» la situación en Gaza

El Parlamento Europeo respalda la propuesta de Von der Leyen de suspender el pacto comercial con Israel y solo menciona la palabra «genocidio» para referirse al caso abierto en la Corte Penal Internacional

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:40

Los principales grupos de la Eurocámara (los populares europeos, socialdemócratas, liberales, verdes) han sacado adelante una resolución no vinculante que denuncia la «dramática» situación en ... Gaza, que evita referirse a un «genocidio», y que respalda la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel. La iniciativa que se ha aprobado también con algún voto favorable del grupo de extrema derecha de los Conservadores y Reformistas (ECR) ha obtenido 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones. Entre los eurodiputados españoles, la mayor parte del Partido Popular, el PSOE y PNV han apoyado la moción; Bildu y BNG se han abstenido y Vox e Irene Montero, entre otros, han votado en contra.

