Las etiquetas políticas encienden un debate entre los laboristas británicos

El líder laborista, Keir Starmer, ha dejado una atmósfera con turbulencias a sus colegas en la campaña electoral, por haberse definido como socialista en su ... primer discurso, el lunes. Un periodista de la BBC preguntó al favorito para ser primer ministro el 5 de julio si se describiría a sí mismo como socialista.

«Sí, me describiría como socialista», respondió. «Y me describiría como progresista. Y me describiría también como alguien que pone al país en primer lugar y al partido como segundo».

Rachel Reeves, la futura responsable de Economía y Hacienda si los laboristas ganan las elecciones, ha pronunciado este martes un discurso en una factoría de Rolls Royce, en el que recordó cómo su madre era meticulosa midiendo el dinero que tenían en el banco y las facturas, como hizo Starmer la víspera, reiterando que sus padres eran pobres. Él, empleado de un taller de instrumentos, y ella, enfermera.

La brillante estudiante, hija de pobres, fue economista del Banco de Inglaterra, y ha dicho en su discurso que los laboristas son «el socio natural de las empresas». Le han preguntado si es también socialista y Reeves ha afirmado que se describe como socialdemócrata. Su colega Jonathan Reynolds, encargado de Empresas en la primera fila laborista, se ha definido en una radio matinal como socialista cristiano.

Los ataques de Farage

Sin conocer lo que estaba ocurriendo con las etiquetas políticas de los laboristas, el gran líder del Brexit, Nigel Farage, estaba en Dover retando a Sunak a un debate sobre la inmigración. Repitió que el inicio de esta campaña es el más aburrido que él recuerda. Un periodista le dijo que no entendía si sus palabras en las últimas semanas indican que quiere destruir el Partido Conservador o afiliarse.

«Se han destruido solos, no necesitan mi ayuda», respondió Farage. «¿Hay realmente un Partido Conservador? No lo he visto. Lo que veo son dos grandes partidos socialdemócratas. Las políticas son prácticamente idénticas. Sí, unos quieren subir el IVA, y otras dos o tres cosas, pero no recuerdo una elección con tal ausencia de debate genuino».