Escocia propone celebrar otro referéndum de independencia el 19 de octubre de 2023

iñigo gurruchaga Corresponsal. Londres Martes, 28 de junio 2022, 17:12

El Gobierno escocés ha enviado al Tribunal Supremo una solicitud de que emita su opinión sobre la legalidad de que el Parlamento de Edimburgo convoque un referéndum consultivo sobre la independencia. La ministra principal, Nicola Sturgeon, anunció que su deseo es celebrar la segunda consulta en una década el 19 de octubre de 2023.

Escocia no tiene «toda la gama de palancas» para bloquear las leyes conservadoras contra los sindicatos o reparar el daño causado por el Brexit, según Sturgeon. Y no bastaría un cambio de guardia en Londres, porque los laboristas son «apaciguadores» que no quieren regresar a la Unión Europea y priman las armas nucleares sobre la probreza infantil.

Tras ese fuerte prólogo en su discurso al Parlamento escocés, la ministra principal fue más sibilina. Anunció la presentación de un proyecto de ley para convocar el referéndum. Ese poder es discutido, porque la ley de la autonomía escocesa, aprobada en 1998, reserva para el Parlamento de Westminster los poderes constitucionales de la unión británica.

Para evitar que el Gobierno de Boris Johnson o ciudadanos individuales lleven el proyecto de ley a los tribunales, y que cortes sucesivas vayan analizando el caso y retrasando el proceso, Sturgeon acorta el camino. Ha preguntado al Lord Abogado, una figura quasi-judicial que forma parte del Gabinete escocés, si estaba dispuesto a enviar una consulta al Supremo.

La decisión de la máxima corte de Inglaterra y Gales, con poderes constitucionales también en Escocia, versará sobre la legalidad de un referéndum consultivo. Sturgeon ha recordado que también tenían esa naturaleza el de 1997 que creó las instituciones autonómicas escocesas, el de 2014 sobre la independencia que ganaron los partidarios de la Unión, y el de 2016 que llevó al Brexit.

Johnson dice 'no'

En esos casos, tras expresarse la población con el voto, los parlamentos legislaron para dar cuerpo al deseo de la mayoría, aunque no estaban constitucionalmente obligados. El Supremo tendrá que decidir si las asambleas autonómicas tienen derecho a consultar a sus poblaciones. La decisión de implementar el resultado no sería judicial sino política.

Sturgeon advirtió que, si el tribunal niega ese derecho de consulta a la autonomía escocesa, será culpa del Parlamento de Westminster, que dicta las leyes y que podría cambiarlas. El Reino Unido no podría ser ya descrito como una «unión voluntaria de naciones», según la líder independentista.

Su Partido Nacional Ecocés (SNP) acudiría a las próximas elecciones generales, previstas para 2024, con un solo punto en su programa, la pregunta del referéndum de 2014 y que se repite en el proyecto de ley de 2022: «¿Debe Escocia ser un país independiente?». Las elecciones británicas serían convertidas en un simulacro de referéndum.

Por su parte, el primer ministro, Boris Johnson, ya había declarado antes del anuncio de Sturgeon que «ahora no es el momento» para una nueva consulta. «Nuestro plan para una economía más fuerte funciona mejor si el Reino Unido está junto», remachó el líder conservador. Johnson se ha negado siempre a transferir temporalmente el poder de convocar un referéndum, como hizo David Cameron en 2014.