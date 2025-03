El Ejército ucraniano logra recuperar terreno en Bajmut

Las tropas ucranianas que defienden la devastada localidad de Bajmut, en la región de Donetsk, que en las últimas semanas se han visto obligadas a ... ceder posiciones ante el empuje de los mercenarios rusos del Grupo Wagner, han pasado ya a la contraofensiva y conseguido recuperar terreno en una profundidad de dos kilómetros. Así lo aseguró este viernes la viceministra de Defensa, Anna Maliar, a través de su cuenta de Telegram.

«Nuestras Fuerzas Armadas no han perdido ninguna de sus posiciones durante la última semana, al tiempo que los invasores sufren grandes pérdidas», afirmó Maliar. No obstante, reconoció que las fuerzas rusas «continúan atacando activamente tanto en Bajmut como en sus alrededores», aunque dijo que «fracasan en su ofensiva». Según sus palabras, Moscú difunde «información falsa» sobre la situación real en una población «que ha adquirido una enorme importancia en la retórica militar de Rusia y se ha convertido en un enclave casi sagrado».

Por su parte, el portavoz de la Agrupación Este del Ejército ucraniano, Sergui Cherevati, dijo en una intervención televisiva que «se observan signos de agotamiento de las tropas rusas en el campo de batalla. La primera evidencia de ello son las declaraciones histéricas, casi diarias, del criminal Evgueni Prigozhin», el jefe de los Wagner. Según sus palabras, los mercenarios no pueden cumplir ninguno de sus plazos para la captura completa de Bajmut y de toda la región».

«Aniquilados a gran escala»

«Siguen siendo aniquilados a gran escala. El propio Wagner no tiene reposición. Se ven obligados a utilizar tropas regulares: infantería motorizada y tropas aerotransportadas, que también se reclutan en gran medida entre los movilizados», precisó Cherevati, quien también dijo que los presos rusos enviados al frente «están desmoralizados, no tienen motivación y no entienden por qué luchan».

Las aseveraciones de Maliar y Cherevati las ha confirmado Prigozhin, quien este viernes difundió un nuevo vídeo reiterando que las tropas rusas «huyen» de Bajmut y sus defensas, como consecuencia de la desbandada, «se derrumban». «Las unidades del Ministerio de Defensa simplemente abandonaron los flancos», declaró, lo que ha posibilitado que el Ejército ucraniano «consiga de nuevo el control de un embalse al norte y ocupe cotas elevadas para dominar la ciudad».

Según su relato, las fuerzas de Kiev han recuperado también la carretera que une Bajmut con Chasiv Yar, un poco más al oeste, que los soldados del Kremlin tenían a tiro de su artillería y habían bloqueado. El pasado martes, el Día de la Victoria en Rusia, Prigozhin ya denunció que un destacamento ruso «huyó de uno de los flancos. Abandonaron sus posiciones, se fueron todos». Al día siguiente, se supo, según el Ejército de Kiev, que la unidad rusa en cuestión era la 72ª Brigada Motorizada de Infantería, dejando tras de sí 500 de sus hombres tendidos sin vida sobre el campo de batalla. El jefe de los Wagner cree que la actual situación va a desembocar «en una tragedia» para Rusia.

Este viernes, envió una carta el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, solicitando su presencia en Bajmut. «Teniendo en cuenta la difícil situación operativa y su extensa experiencia en combate, le pido que venga al territorio para que valore la situación por sí mismo», reza la misiva difundida por Prigozhin en su cuenta de Telegram.