«No estoy dispuesto a matar por ningún ideal»: Un rapero ruso se suicida para no ir al frente El cantante de 27 años Ivan Vitalievich Petunin, conocido con el nombre artístico de 'Walkie', publicó un último vídeo en Telegram en el que afirmaba no poder «tomar el pecado de asesinato en mi alma»

diana martínez Lunes, 3 de octubre 2022, 21:07 | Actualizado 21:14h. Comenta Compartir

El decreto del presidente ruso, Vladímir Putin, para movilizar a 300.000 reservistas que luchen en el frente contra los ucranianos ha provocada una estampida en el país. Desde el discurso que realizó el jefe del Kremin hace más de una semana, han huido a los territorios vecinos casi el mismo número de personas que Moscú quería reclutar. Buena parte de los ciudadanos ha dejado claro que no desea combatir, ya sea rompiéndose las extremidades o prendiéndose fuego a sí mismos. Pero este lunes se ha conocido la medida más extrema tomada hasta ahora: quitarse la vida.

Un rapero ruso se ha suicidado para evitar ser reclutado. «No estoy dispuesto a matar por ningún ideal», declaraba en su último vídeo publicado en su cuenta de Telegram Ivan Vitalievich Petunin, conocido con el nombre artístico de 'Walkie'. Según recoge el diario 'Daily Mail', su cuerpo fue encontrado cerca de un edificio de gran altura en la calle Congressnaia, en la ciudad de Krasnodar, al sur de Rusia.

IVAN PETUNIN 🇷🇺 (1995-2022) Músico - Un hombre con honor cuya lamentable pérdida quedará en la memoria como un acto heroico de humanidad y de repudio absoluto para con el proceder criminal del dictador ruso, Vladimir Putin #PutinWarCriminal #Russia pic.twitter.com/aiLjaWvlcs Christian CDL 🏆💫 (@Chris_BCBA) October 1, 2022

«Si están viendo este vídeo, entonces ya no estoy vivo. No puedo tomar el pecado de asesinato en mi alma y no quiero hacerlo», afirmaba en el vídeo de despedida Petunin, quien anteriormente había servido en el Ejército ruso y fue tratado en un hospital psiquiátrico. «Elijo permanecer en la historia para siempre. Como un hombre que no soportaba lo que estaba pasando. No estoy listo para tomar las armas y matar a los de mi propia especie», subrayó antes de quitarse la vida.

'Walkie' sacó diez discos desde su debut en 2015. El más reciente, 'Walk Out Boy 3', se lanzó a principios de este año. Su canción más popular en Spotify, donde cuenta con más de 239.000 oyentes mensuales, tiene más de un millón de reproducciones.