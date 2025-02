Rusia dispara la tensión bélica con la anexión formal de las regiones ocupadas en Ucrania

La primera ministra británica, Liz Truss, ha advertido que Reino Unido «jamás aceptará» la anexión. Truss ha acusado al presidente ruso de utilizar la «fuerza bruta» para «modificar las fronteras internacionales».

Vladimir Putin is once again violating international law with his threats to annex more of Ukraine.



We will not hesitate to take further action, including imposing more sanctions to cripple Putin’s war machine.



We will ensure he loses this illegal war. pic.twitter.com/LhFvzdlx80