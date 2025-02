La dimisión del ministro principal Yousaf sume al independentismo escocés en una grave crisis

Heredar el trono de la reina de los escoceses, cuando ella había ya sido destronada, es alcanzar esa cima vital en un ambiente de desilusión. ... Eso es lo que le ocurrió a Humza Yousaf en marzo de 2023, y poco más de un año después ha dimitido por su incapacidad para salir del enorme enredo en el que Nicola Sturgeon había dejado al país. El principal, una coalición con los Verdes.

La abogada de Glasgow, apadrinada por el líder del Partido Nacional Escocés (SNP) por Alex Salmond, se convirtió en la encarnación del independentismo en los días posteriores a su derrota en el referéndum de 2014. La evolución electoral del partido, bajo el liderazgo de Sturgeon fue extraordinaria, ganando mayorías absolutas en Edimburgo, arrebatando escaños de sus rivales en el Parlamento de Westminster.

Salmond había logrado que el primer ministro británico, David Cameron, pactase con él la celebración de una consulta popular cuando obtuvo por primera vez la mayoría absoluta de escaños en Edimburgo, y los éxitos electorales del SNP de Sturgeon y el Brexit de 2016 permitían una perspectiva favorable a la reivindicación de un segundo referéndum.

Durante casi una década de ministra principal, Sturgeon lideró a su partido sin necesidad de pactos. Sus mayorías le empujaban a exigir a Londres que le diesen la oportunidad de convocar otra consulta. Se lo negaron despreciativos Theresa May y Boris Johnson. Rishi Sunak fue cortés y tajante en su 'no'. Y el Tribunal Supremo presidido por un escocés decretó en noviembre de 2022 que Edimburgo no podía convocar un referéndum sin permiso de Westminster.

El Partido Nacional Escocés que heredó Yousaf tenía una base electoral estable y en los sondeos sobre la independencia, que registran desde hace años un empate. No había una vía a la independencia y en las encuestas se detectaba un significante número de partidarios de la separación parcial, con la Escocia independiente compartiendo la libra esterlina y las tareas del Ejército británico.

Sturgeon había hartado a la mitad de la población con mensajes sobre el segundo referéndum. Pactó en 2021 una alianza de Gobierno con los Verdes, porque tenían siete escaños y a ella le faltaba uno para la mayoría absoluta. Rechazaba la opción unilateral, pero quería convertir las elecciones generales de este año en un desdichado referéndum, en el que el SNP presentaría como único punto del programa electoral el apoyo a la celebración de una consulta popular.

En un partido crecido espectacularmente tras la derrota del 'sí' en 2016, iban a emerger facciones. Estalló en el bastión fuerte que había tenido el SNP, una llamativa resistencia a la corrupción o al escándalo entre la élite directiva del partido. Sturgeon, y su marido, Peter Sturrell, consejero delegado de la formación, fueron acusados por Salmond y sus simpatizantes de buscar su condena por una denuncia de abusos sexuales de la que salió finalmente inocente.

El último rasgo del SNP que heredó Yousaf era una disputa amarga en la sociedad y en el partido sobre el entusiasmo de Sturgeon y sus aliados, los Verdes Escoceses, por la más permisiva versión de los cambios de género. Yousaf creyó que la gente estaba harta de Sturgeon, cuando estaba harta de sus políticas, escribía este lunes un comentarista en el diario 'The Scotsman'.

En la campaña electoral para sustituir a una Sturgeon agotada, Yousaf no tuvo que responder a cuestiones sobre su personalidad. Pero se vio obligado a recurrir al apoyo de la dimitida y de su entorno para batir a una joven exconsejera de Hacienda, Kate Forbes, que le reprochó continuamente que su gestión del Ministerio de Sanidad y de Educación se había sellado como mediocre en el mejor de los casos.

La percepción compartida es que al frente del Gobierno ha repetido iniciativas de Sturgeon y no ha cumplido alguna de las suyas. Su trayectoria es la de un joven atraído a la política, que estudia la carrera de Políticas en la Universidad y es propenso a la retórica más que al detalle. La destrucción de la coalición con los Verdes sin nada previsto para sus consecuencias es chocante.

Forbes ha felicitado a Yousaf por su entrega al beneficio de Escocia y por su humildad. Se le elogia también por su gestión del regreso de sus suegros desde Gaza y la actitud que adoptó ante la guerra. Pero el ministro principal saliente firma una trayectoria gris, y los laboristas escoceses amenazan con resurgir en las elecciones generales de este otoño y robar al SNP veinte escaños.

John Swinney, exlíder del partido en el inicio del milenio, ex viceministro principal y consejero con Sturgeon, es el primer candidato para nuevo líder, que ha de ser elegido en 28 días. La razón de ser del SNP parece debilitada y el movimiento independentista quebrado. Mientras Murrell, marido de Sturgeon, está acusado de malversación por desviar fondos donados para un referéndum a las campañas vencedoras de mayorías parlamentarias.