Dimite la ministra de Transportes británica por mentir sobre el robo de su móvil

La titular de Transportes del Reino Unido, Louise Haigh, presentó este viernes su dimisión tras confesar que en 2013 mintió a la Policía sobre el ... supuesto robo de su teléfono móvil. El jefe del Gobierno, Keir Starmer, aceptó la renuncia de quien ha sido la ministra más joven del país, con 37 años, y la felicitó por su compromiso con la «ambiciosa agenda» del Ejecutivo antes de nombrar a su sustituta: Heidi Alexander, hasta ahora secretaria de Estado de Justicia.

Haigh denunció que le habían robado el móvil de trabajo durante un atraco mientras estaba empleada en una aseguradora privada. Meses más tarde, afirma que lo encontró en su casa, aunque en ese momento no lo notificó a su empresa ni a la Policía. En 2014 se declaró culpable por el falso testimonio después de que las fuerzas de seguridad descubrieran que mantenía ese terminal en su poder.

Una vez desvelada la denuncia, este viernes, por Sky News y 'The Times', la exministra aseguró que no quería beneficiarse del móvil de empresa y que todo obedeció a un «error», aunque decidió dimitir para no suponer un problema para los laboristas.