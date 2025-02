Detienen a dos españoles en Letonia por planear un atentado en la vecina Lituania

María Rego Martes, 19 de noviembre 2024, 20:02 Comenta Compartir

Dos ciudadanos de nacionalidad española han sido detenidos en Letonia y extraditados a la vecina Lituania, donde eran buscados por planear un acto terrorista que, ... por motivos que no han trascendido, no llegaron a cometer. La Fiscalía General del Estado lituana, que informó este martes sobre el caso, no ha compartido la identidad de los arrestados y apenas ha dado detalles sobre los hechos que se investigaban desde hacía semanas. A medida que avancen las indagaciones y sea seguro, explicó, se ofrecerán más datos sobre lo ocurrido.

Los dos detenidos llegaron a Lituania en septiembre con la intención de cometer una acción terrorista. Su objetivo era incendiar por la noche las instalaciones de producción de una empresa privada situada en la ciudad de Siauliai, en el norte del país, a unos 211 kilómetros de Vilna, la capital. También pretendían prender fuego a material ubicado en el exterior de esta planta. La Fiscalía eludió concretar el nombre de la compañía pero LRT, la radiotelevisión pública lituana, apuntó a que se trataba de TVC Solutions, dedicada a la instalación de estaciones de radio y televisión móviles y sin fines militares de ningún tipo. «No hay víctimas, no hay daños», respondió Ramunas Dirmeika, director de la firma, quien contó que conoció lo ocurrido cuando le llamó la Policía para recabar información. Los sospechosos fracasaron en su objetivo y decidieron escapar del país báltico para evitar ser capturados por las fuerzas de seguridad tras fracasar en sus planes terroristas. No se fueron lejos ya que acabaron en la vecina Letonia. Allí, en la capital, Riga, trataron de esconderse, pero tampoco tuvieron éxito y acabaron arrestados. Asistencia de la embajada La Fiscalía precisó este martes que los dos españoles fueron entregados «poco después» a Lituania bajo una orden europea de arresto emitida por este Estado. Actualmente «se encuentran bajo custodia y continúa la investigación previa al juicio», que aún no tiene fecha de celebración. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores que lidera José Manuel Albares confirmaron que los detenidos se hallan en la ciudad lituana de Kaunas, en el centro del país, sin aportar más detalles. «La embajada española tiene conocimiento del caso y está prestando la asistencia consultar necesaria», como suele hacer en este tipo de situaciones, zanjó. La investigación sigue abierta aunque el caso está envuelto en un enorme hermetismo para asegurar su «éxito» La investigación se enmarca en el apartado segundo relativo a «terrorismo» del Código Penal lituano y, según informa el diario 'The Baltic Times', está liderada por la Oficina de Policía Criminal del país en estrecha colaboración con servicios de seguridad extranjeros, aunque la Fiscalía no especificó qué países se hallan involucrados en la causa. El hermetismo en torno al caso, insistió, busca no perjudicar el «éxito» de las indagaciones.

