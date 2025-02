1.400 detenidos en las protestas contra la movilización de reservistas

diana martínez Miércoles, 21 de septiembre 2022 | Actualizado 22/09/2022 01:31h. Comenta Compartir

La locura se ha desatado este miércoles en Rusia, tras el discurso del presidente Vladímir Putin por el que decretaba una movilización parcial de 300.000 reservistas –aunque según el Ministerio de Defensa, un total de 25 millones de rusos son movilizables para unirse a las filas del Ejército en el este y el sur de Ucrania–. El llamamiento ha generado una estampida masiva de ciudadanos que compran billetes de avión y huyen desesperados del país.

Pero no solo eso, diversas organizaciones civiles han promovido una serie de manifestaciones en la vía pública en protesta por la guerra en Ucrania y el reciente anuncio del mandatario. Unas movilizaciones que son «ilegales», advierte la Fiscalía moscovita. A pesar de la dura normativa, los ciudadanos ya no se quieren quedar callados y han salido a protestar a las calles. Por el momento, las autoridades ya han detenido a más de 1.401 personas.

La organización de defensa de los derechos civiles OVD-Info ha comenzado realizado su propio recuento sobre las manifestaciones y ha podido confirmar al menos 1.350 arrestos en 38 ciudades, aunque afirman que la cifra podría aumentar. Varias cuentas vinculadas a la oposición, entre ellas las del dirigente encarcelado Alexéi Navalni, han difundido vídeos de las primeras protestas ciudadanas por la movilización de reservistas.

«No voy a morir por Putin»

«En internet, incluidas las redes sociales, se ha publicado información llamando a la participación en acciones públicas en Moscú y la comisión de actos ilegales», ha explicado la Fiscalía en un comunicado. Y estas movilizaciones, afirma, no han sido coordinadas con las autoridades pertinentes, por lo que podrían calificarse como una infracción administrativa por la «violación del procedimiento establecido para organizar o celebrar una reunión, manifestación, marcha o piquete».

Los manifestantes coreaban «¡No a la guerra!» y «¡Yo no voy a morir por Putin!» en las calles de Moscú y San Petersburgo, entre otras ubicaciones del país. «Todo el mundo tiene miedo. Estoy a favor de la paz y no quiero tener que disparar. Pero es muy peligroso salir ahora, si no habría habido mucha más gente», explicaba Vasily Fedorov, un estudiante que llevaba un emblema de la paz en el pecho. «He venido a participar, pero parece que ya se han llevado a todo el mundo», lamentaba Alexéi Zavarki, de 60 años, que criticó la respuesta policial a las concentraciones. «No sé a dónde vamos, este régimen ha firmado su sentencia de muerte, ha destruido a la juventud», sentenció.