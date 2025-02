Detenido y acusado de espionaje el corresponsal en Rusia de 'The Wall Street Journal'

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB) ha informado en un comunicado distribuido de que el corresponsal del diario estadounidense 'The Wall Street Journal', Evan Gershkovich, ha sido detenido por supuesto espionaje. «El FSB frustró las actividades ilegales del corresponsal de la ... delegación en Moscú del periódico estadounidense 'The Wall Street Journal' y ciudadano estadounidense, Evan Gershkovich, sospechoso de espionaje en interés del Gobierno de Estados Unidos», reza la nota difundida por el FSB y reproducida por las agencias rusas.

Previamente, Nexta TV había informado de la desaparición de Gershkovich, ya que dejó de estar accesible a través del teléfono móvil, precisando que el motivo de su viaje a Ekaterimburgo, capital de los Urales, era escribir un reportaje sobre cómo los mercenarios del Grupo Wagner llevan allí a cabo el reclutamiento de voluntarios para ser enviados a luchar en Ucrania. Al parecer, la última vez que se contactó con él fue el miércoles hacia las tres de la tarde.

Por su parte, la agencia rusa RIA-Nóvosti ha señalado que el periodista norteamericano de 'The Wall Street Journal' estuvo involucrado en la recopilación de «información secreta a petición de la parte estadounidense» sobre una «compañía rusa del sector de la Defensa perteneciente al Complejo Militar Industrial ruso», razón por la que, según RIA- Nóvosti, que cita fuentes de los servicios secretos rusos, «se abrió una causa penal en su contra por cargos de espionaje», delito especialmente grave en Rusia que puede acarrear penas de hasta 20 años de prisión.

De momento, Gershkovich ha sido trasladado inmediatamente a Moscú. Este jueves, el Tribunal del distrito Lefórtovo de la capital rusa, pese a que se ha declarado no culpable de las acusaciones, ha decidido mantenerle en prisión preventiva a la espera del juicio hasta el próximo 29 de mayo. Si para esa fecha no se ha celebrado todavía la vista, la práctica habitual es prolongar la detención preventiva tantas veces como sea necesario. En muchos casos, los sospechosos de delitos en Rusia pueden permanecer confinados incluso años sin haberse celebrado el juicio. Preguntado sobre la posibilidad de que pudiera ser intercambiado por algún preso ruso que cumple condena en EEUU, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, ha señalado que «es prematuro ahora hablar de esto».

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, de quien depende precisamente la concesión de acreditaciones a los corresponsales y enviados especiales extranjeros, ha declarado que las actividades del reportero de 'The Wall Street Journal' «no tienen nada que ver con el periodismo». Según Zajárova, «no es la primera vez que un corresponsal hace uso de un visado y acreditación de prensa para encubrir actividades que nada tienen que ver con el periodismo».

Por otro lado, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha asegurado que Gershkovich «fue cogido con las manos en la masa». Peskov dijo confiar en que por parte de Estados Unidos no haya represalias hacia periodistas rusos. Ha afirmado que cualquier corresponsal extranjero que «realice actividades periodísticas normales y estén provistos de una acreditación válida podrán seguir trabajando» en Rusia.

El productor con sede en Ekaterimburgo, Yaroslav Shírshikov, que acompañó a Gershkovich en un viaje para un reportaje anterior, ha dicho al medio '66.ru' que el reportero estaba trabajando en una historia sobre el Grupo Wagner. En su canal de Telegram, Shírshikov explica que «lo que más le interesó fue la relación entre los Wagner y la Operación Militar Especial en Ucrania (…) Evan no escribió públicamente -sobre su viaje- en ninguna parte, y lo llevé para ver a varios entrevistados». La publicación Meduza ha asegurado que un periodista occidental afirmó que, además de Ekaterimburgo, Gershkovich viajó a la ciudad de Nizhni Taguil, donde se encuentra el consorcio armamentístico «Uralvagonzavod».

El miércoles, la prensa local publicó materiales sobre una «operación» de las fuerzas de seguridad en Ekaterimburgo, durante la que fue arrestada una persona que se encontraba en el restaurante Bukowski Grill. Le sacaron con un suéter envuelto en la cabeza para que no se le viera la cara y se lo llevaron en un minibús. Shírshikov cree que esa persona pudo ser Gershkovich, de 31 años y de origen ruso. El periodista lleva en Moscú unos seis años y está acreditado ante el Ministerio de Exteriores ruso como corresponsal de 'The Wall Street Journal'. Escribió también parar la agencia 'France- Presse', 'The Moscow Times' y 'The New York Times'.

Debido a las duras leyes que castigan con penas de cárcel las críticas a la llamada Operación Militar Especial en Ucrania y, en especial, al ejército ruso, lo que puede ser catalogado como «denigración» de sus soldados y oficiales, algunos corresponsales abandonaron Rusia el año pasado.

Tras enterarse de la detención, Estados Unidos ha lamentado el hecho y ha afirmado que trabaja para apoyar en todo lo necesario. «Cada vez que un ciudadano estadounidense es detenido en el extranjero, inmediatamente buscamos acceso consular», ha expresado el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en un breve comunicado.