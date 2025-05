Cita en La Alhambra: Flamenco, aceite de oliva y una cena de 140.000 euros

La Alhambra se convierte este jueves en la imagen de la III Cumbre de la Comunidad Política Europea, de la misma manera que el Museo ... del Prado constituyó la imagen icónica de la asamblea de la OTAN celebrada a finales de junio en Madrid. Se repite el mismo esquema: reunir a medio centenar de líderes europeos, que no siempre se llevan bien entre ellos, en un contexto de distensión social para abordar asuntos políticos de urgencia; en este caso la guerra de Ucrania, la migración y la polémica ampliación de la UE. En realidad, una deconstrucción de las cumbres formales de Bruselas, que España aprovecha para promocionar su principal patrimonio histórico y cultural.

Pocas veces, los alrededores de la joya granadina han disfrutado de tanta calma como la que ha precedido esta mañana de jueves la llegada de los dirigentes europeos. Más de 5.200 policías y guardias civiles se encargan de la seguridad. No sólo la física, sino la cibernética. Dada la naturaleza del evento, existe un alto riesgo de asalto por parte de piratas informáticos rusos y antisistema.

No es buen momento para visitar La Alhambra si no se porta una de las muy restringidas acreditaciones oficiales. Permanecerá cerrada al público hasta el sábado. Las autoridades han pedido a sus empleados que teletrabajen con el fin de reducir al máximo la presencia de personas ajenas a la organización y las delegaciones internacionales. Las carpas que cobijan los arcos de seguridad cierran los accesos. El paso de vecinos ha sido regulado y los comercios han cerrado en su mayoría. Los gobernantes europeos no se paran a comprar souvenirs. Ninguno es Jill Biden. La primera dama estadounidense aprovechó la cumbre de la Alianza hace tres meses para visitar varios establecimientos de lujo madrileños e incluso montar una fiesta en la embajada de EE UU a la que fueron invitados Pablo López, Rozalén, Alejando Sanz, Carlos Vives y el cantaor Israel Fernández.

Por cierto, esta noche también habrá espectáculo flamenco para los dirigentes europeos. La elección es altamente positiva: Marina Heredia, hija del barrio del Albaicín y del cantaor gitano 'El Parrón', a cuyo recital se sumará el espectáculo de la cantante Sandra Carrasco, la bailaora Irene Rueda y el guitarrista David de Arahal, todos ellos referentes de la actual y la 'next generation' flamenca. Para bordar la noche andaluza, el Ministerio de la Presidencia entregará a cada político un estuche de aceite de oliva (ecológico, claro) y un abanico. Y la cena. El chef con dos estrellas Michelín Paco Morales será el encargado de prepararla y servirla en el Parador de Granada. El cocinero, amplio intérprete del recetario histórico andalusí, ha tratado de ocultar celosamente el menú, aunque sí ha trascendido que uno de los platos será el karim, que él mismo define como una sopa precursora del salmorejo cordobés. La cena de los jefes de Estado y de Gobierno saldrá por la nada desdeñable cifra de 140.000 euros.

Recepción de los Reyes

Antes de sentarse a la mesa, las delegaciones van a ser recibidas esta tarde, sobre las 18.30 horas, por los Reyes de España. Con Felipe VI y Doña Letizia recorrerán los Palacios Nazaríes y posarán para el tradicional retrato de familia. El Patio de los Leones o los exteriores del Palacio de Carlos V, ambos icónicos de este monumento patrimonio de la Humanidad, servirán de escenario a la fotografía.

Pese a su nombre, el cónclave de este jueves no es una idea de la UE sino del presidente francés, Emmanuel Macron, para reunir a los Veintisiete con otros países del continente que no están dentro de la Unión. La finalidad es que todos ellos analicen en su conjunto el estado de la región y sus perspectivas futuras de un modo menos 'oficial' y estrechen relaciones personales. De hecho, el Ejecutivo galo propuso este formato para, precisamente, limar diferencias entre gobernantes y buscar puntos en común en sus respectivas políticas nacionales.

Esta circunstancia implica que hasta 47 líderes participen en la cita, entre ellos el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. De forma novedosa, también ha sido invitada la dirigente opositora bielorrusa Svetlana Tijanovska, que acudirá a la cena de gala de esta noche y mantendrá reuniones fuera de agenda con varios dirigentes de Europa. Tijanovskaya vive exiliada desde 2020.

La cumbre tiene un enfoque más informal y diplomático que el Consejo Europeo, a celebrar el viernes con una agenda bastante más concreta. Entre los principales puntos del orden del día destaca la posible reforma de la UE para admitir en el futuro a nuevos socios. La ampliación va acompañada de polémica, algo que precisamente se trata de suavizar esta noche en el Parador de Granada donde compartirán mesa y mantel los dirigentes de la Unión más reticentes con algunos de los aspirantes a ingresar en esta institución.