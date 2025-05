Costa se despide en el congreso del Partido Socialista portugués que consagra a Santos

El Partido Socialista de Portugal celebra este fin de semana su congreso nacional en un escenario que ninguno de sus miembros -y tampoco de la ... oposición- hubiera imaginado hace muy poco tiempo. El domingo, cuando la formación clausure su vigesimocuarto encuentro en Lisboa, se cumplirán dos meses del tsunami político que arrasó el Gobierno luso, dimisión del primer ministro, António Costa, incluida, al verse envuelto en una investigación sobre tráfico de influencias, corrupción y prevaricación en la concesión de varias licencias. Este viernes fue él quien cerró la primera jornada de esta cita que servirá para despedir su figura y consagrar a Pedro Nuno Santos como su heredero en la secretaría general del PS -venció en las primarias de diciembre- y candidato para las elecciones de marzo. «Te lo mereces. ¡Adelante, sigamos adelante!», le animó su antecesor.

Quienes intervinieron en la sesión inaugural, uno tras otro, destacaron el papel de Costa y su «marca inconfundible». Él señaló algunos de sus logros, como la gratuidad de las guarderías o la reducción del déficit, pero no obvió que su formación ha atravesado en las últimas semanas «una situación muy difícil, incluso traumática». Pero este es el congreso del cambio para el Partido Socialista, que desde 2014 había estado comandado por el exmandatario, y eso se nota incluso en la asistencia, con 1.600 delegados inscritos en esta cita de tres días que servirá también para fijar los pilares de la campaña electoral. Santos, exministro de Infraestructuras y representante del ala más radical, quiere hacer valer el legado de su antecesor al frente del PS y del país.

Los socialistas, a pesar del terremoto interno, lideran las encuestas. El último sondeo, publicado en Año Nuevo, les daba el 34,1% en intención de voto frente al 24,8% del Partido Social Demócrata, que acaba de sellar una alianza con el derechista CDS-PP para ganar terreno. Santos -que salvo sorpresa será confirmado como candidato en Lisboa el domingo, cuando ofrecerá el discurso final- tiene en la cita adelantada con las urnas (10 de marzo) pero también en este congreso el reto de mostrar unas siglas unidas y renovadas. En los dos anteriores encuentros nacionales del Partido Socialista ya rondaba la idea de la sucesión de Costa (62 años) pero los últimos acontecimientos han acelerado ese proceso.

Nuevo escándalo

Las sospechas en torno al líder socialista, que hasta mediados del pasado otoño disfrutaba de un Gobierno con una cómoda mayoría, sin apenas oposición, parecían haberse diluido en las últimas semanas después de que la Fiscalía lusa admitiera que se había equivocado: el António Costa que aparecía en la transcripción era otro (el titular de Economía). Nada que ver con el entonces primer ministro, que llegó al cargo en 2015 tras ejercer como alcalde de la capital durante ocho años y sobresalía como uno de los referentes del socialismo europeo. «Quizás me derribaron, pero no me derrotaron», avisó este viernes en el encuentro de su formación donde asumió que «gobernar no son sólo cosas buenas».

La prensa portuguesa se hacía este viernes eco de unas conversaciones telefónicas interceptadas por el Ministerio Público que relacionan ahora al líder socialista con un caso de prevaricación por la elaboración de una ley de ordenación territorial que beneficiaba a una empresa que quería construir un megacentro de datos cerca del puerto de Sines, en el suroeste de Portugal. «Cuando los tribunales quieran hablar conmigo, estaré encantado de aclararlo», se limitó a decir Costa a su llegada al congreso que se convirtió en un homenaje a su trayectoria.