El Constitucional alemán ordena repetir parcialmente las elecciones generales en Berlín

El Tribunal Constitucional germano ha ordenado este martes repetir las elecciones generales en varios distritos del estado federado de Berlín por las irregularidades registradas durante ... los comicios celebrados en septiembre de 2021. El máximo tribunal señala en su sentencia que las elecciones parlamentarias al Bundestag deberán repetirse en 455 distritos de la capital, incluido el voto por correo que recibieron entonces. Los jueces dictaminaron que el 26 de septiembre de 2026 se produjeron en la ciudad irregularidades de carácter grave, como la falta de papeletas correctas, largas colas y retrasos para que los electores emitieran su sufragio y cierre de colegios después del horario previsto, ha señalado la presidenta de la Cámara, Doris König.

La sentencia atiende una demanda del grupo parlamentario conservador de cristianodemócratas y socialcristianos bávaros (CDU/CSU) que consideraba insuficiente una medida adoptada en el Bundestag por los partidos de la coalición gobernante de socialdemócratas (SPD), verdes y liberales (FDP) para repetir parcialmente esos comicios en 327 de los 2.256 distritos electorales de Berlín, así como en 104 de los 1.507 distritos para el voto por correo. Los conservadores consideraron que ese acuerdo no era legal, porque el Parlamento decidió entonces no declarar inválidos los sufragios en seis distritos en los que la propia comisión había considerado que la celebración de las elecciones no resultó válida.

Los partidos de la Unión (CDU/CSU) reclamaron ante el Constitucional la repetición de las elecciones legislativas de 2021 en cerca de un millar de distritos electorales berlineses, aunque los magistrados recortaron en su sentencia esa demanda a casi la mitad. Pese a todo, el máximo tribunal germano consideró que el acuerdo adoptado en noviembre del año pasado por la coalición del Gobierno en el Bundestag fue «mayoritariamente legal». Los comicios ahora deberán repetirse en un plazo máximo de 60 días. El presidente de la comisión electoral de la capital alemana, Stephan Bröchler, señaló poco después que el último día de convocatoria posible será el 11 de febrero, último domingo antes del final de las vacaciones escolares de invierno en la capital.

Pese a la repetición y aunque la popularidad de los partidos del Ejecutivo liderado por el canciller federal, el socialdemócrata Olaf Scholz, se encuentra bajo mínimos, no es de esperar cambios que afecten a su actual mayoría parlamentaria. La única formación que podría verse seriamente amenazada por la nueva llamada a las urnas es la de La Izquierda, que acaba de sufrir una escisión y se encuentra políticamente muy debilitado tras perder debido a su fragmentación la condición de grupo parlamentario en el Bundestag. Además, La Izquierda no alcanzó en 2021 el 5% de votos necesario para contar con representación parlamentaria, pero accedió al Bundestag gracias a la obtención de tres mandatos directos -dos de esos los obtuvo Berlín-, el mínimo para lograr por esa vía representación en la Cámara.

Una nueva formación política

Basta con que pierda uno de esos mandatos en la repetición de las elecciones que tendrá lugar las próximas semanas, para que los 36 parlamentarios que obtuvieron un escaño por las distintas listas regionales de La Izquierda se vean automáticamente expulsados de la Cámara Baja alemana. Expulsión que afectaría igualmente a los parlamentarios que han protagonizado una reciente escisión para sumarse a la llamada «Alianza Sarah Wagenknecht», la líder de todos ellos que tiene previsto anunciar el año próximo la creación de una nueva formación política. La pérdida de todos sus escaños supondría una catástrofe para la formación, fusión del partido heredero de los postcomunistas de la extinta República Democrática Alemana con un ala disidente del Partido Socialdemócrata Alemán, liderada entonces por su antiguo presidente Oskar Lafontaine.

La jornada electoral de hace dos años en Berlín estuvo sumida en el caos en un buen número de sus distritos y colegios electorales. Los votantes tuvieron que soportar largas colas y horas de espera y en muchos colegios faltaron papeletas o se habían distribuido las equivocadas. Hubo colegios que se vieron obligados a cerrar y otros que prolongaron su apertura más allá del horario legal. La celebración ese día de la Maratón de Berlín, una de las carreras más populares del mundo, contribuyó a acentuar el caos por el corte de calles y carreteras, que dificultó aún más la distribución del material electoral. Todo ello dio lugar a más de 1.700 denuncias contra la votación.

Paralelamente a esos comicios se celebraron en la capital alemana elecciones al Parlamento regional de la ciudad-estado. La Cámara Constitucional de Berlín declaró esos comicios inválidos en su totalidad por «graves irregularidades sistémicas». Los comicios regionales se repitieron ya el pasado 23 de febrero y su resultado dio un vuelco total al gobierno en el Senado de Berlín. La coalición de socialdemócratas, verdes y La Izquierda que gobernaba hasta entonces fue reemplazada por una gran coalición de cristianodemócratas y socialdemócratas, después de que estos últimos renunciaran a continuar su anterior alianza roja-roji-verde, que llevaba en el poder desde 2016.