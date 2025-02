El Tribunal Constitucional alemán abre la vía para cortar la financiación pública a la ultraderecha

El Tribunal Constitucional alemán ha abierto este martes la vía para secar económicamente a la ultraderecha con una sentencia contra la formación neonazi Die Heimat, ... sucesora del Partido Nacionaldemócrata Alemán (NPD). «El Estado democrático no debe financiar fuerzas anticonstitucionales», dicta el fallo. Los jueces del máximo tribunal germano, con sede en Karlsruhe, retiraron a ese grupo también todos los beneficios fiscales, con lo que cualquier donativo que perciba no podrá ser desgravado por parte de quien lo realice. El cierre del grifo al antiguo NPD tendrá una validez mínima de seis años, establecieron los magistrados, que confirmaron la reforma legislativa aprobada en 2019 por el Bundestag y el Bundesrat, las cámaras baja y alta alemanas, así como por el Gobierno federal, para excluir de toda financiación estatal a siglas con objetivos anticonstitucionales.

La decisión de los jueces de Karlsruhe permitiría, llegado el caso, actuar del mismo modo contra la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), formación con representación en el Parlamento federal y la mayoría de las cámaras regionales de los estados federados y que es observado permanentemente por los servicios de Inteligencia del país al considerar que persigue también objetivos contra el Estado de derecho y la Ley Fundamental. Tanto el Partido Socialdemócrata como Los Verdes, ambos en el poder en Berlín, plantearon la semana pasada la posibilidad de solicitar al Constitucional que retire todo tipo de subvención y desgravación fiscal a la AfD si los letrados dictaban una sentencia contra Die Heimat. También el primer ministro de Baviera, Markus Söder, defendió esa medida: «Sería un modelo a seguir con Alternativa para Alemania».

«Aunque los obstáculos constitucionales para futuros procedimientos siguen siendo elevados, ahora disponemos de otro instrumento para proteger nuestra democracia», subrayó tras conocer la sentencia la ministra federal de Interior, Nancy Faeser. «La decisión de hoy del Constitucional envía una señal clara: nuestro Estado democrático no financia a los enemigos de la Constitución», añadió la política socialdemócrata. Faeser destacó que estos «no deben recibir ni un céntimo de financiación estatal, ni directa ni indirectamente a través de exenciones fiscales». Al mismo tiempo, señaló que «estamos haciendo uso de los instrumentos de nuestra democracia defensiva». La decisión llega en un momento «que demuestra una vez más una cosa: el extremismo de derechas es la mayor amenaza extremista para nuestra democracia y para los ciudadanos de nuestro país».

Sin representación institucional

La posibilidad de solicitar la retirada de las ayudas públicas a un partido ante el máximo tribunal germano fue introducida por los propios jueces en una sentencia de 2017, después de que fuera rechazada por segunda vez una demanda para prohibir toda actividad del NPD en Alemania. En su momento, los jueces dieron fe de sus objetivos anticonstitucionales y su «afinidad con el nacionalsocialismo». Sin embargo, consideraron que era demasiado insignificante para lograr esos objetivos y poner en peligro la democracia. Entre tanto Die Heimat, que podría traducirse como 'la tierra natal', carece de toda importancia política al no contar con representación institucional y, según los servicios de Inteligencia interior, en 2022 no sumar más de 3.000 miembros. Los representantes de la formación no estuvieron presentes en la vista oral del Constitucional el pasado julio y tampoco asistieron a la lectura de la sentencia, algo inédito en este tribunal.

Debido a las derrotas electorales de los últimos años, ese partido neonazi no recibe actualmente ayudas públicas. Estas se conceden cuando una formación política consigue en las elecciones generales alemanas o las europeas un mínimo del 0,5% de votos o un 0,1% en comicios regionales. Todavía con el nombre de NPD, las últimas subvenciones que obtuvo fueron 370.600 euros en el año 2020. Sin embargo, contaba hasta ahora con beneficios fiscales al recibir donativos o herencias que con esta sentencia desaparecen, un duro golpe para una formación que lucha por su supervivencia y arrastra graves problemas financieros.

«Aunque los obstáculos constitucionales para futuros procedimientos siguen siendo elevados, ahora disponemos de otro instrumento para proteger nuestra democracia» Nancy Faeser Ministra federal de Interior

La sentencia contra Die Heimat se produce después de que cientos de miles de personas en el país se sumaran el fin de semana pasado a las protestas en numerosas ciudades contra Alternativa para Alemania por sus planes -con el respaldo de conocidos ideólogos neonazis- para expulsar y deportar a millones de extranjeros y ciudadanos con raíces migrantes en una operación que recuerda inevitablemente al régimen xenófobo y genocida de Adolf Hitler. Los sondeos indican, sin embargo, que AfD es, tras los conservadores de la Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana de Baviera (CDU/CSU), el segundo grupo en las preferencias electorales de los germanos para unas elecciones generales y encabeza las encuestas para los comicios regionales de septiembre en Brandeburgo, Sajonia y Turingia.

Aunque la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), en la que se integran los servicios de Inteligencia interior, atribuye a algunos sectores de Alternativa para Alemania objetivos políticos parecidos a los del antiguo NPD, la posibilidad de demandar su prohibición ante el Tribunal Constitucional divide a las formaciones democráticas ante los problemas que conlleva demostrar que su meta es acabar con el Estado de derecho y la democracia y los largos años que tardaría en desarrollarse el proceso.