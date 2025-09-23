HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El Constitucional rechaza el recurso de la Junta contra el derribo en la Isla de Valdecañas
Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. EFE

Charlie Kirk, el Orgullo de Budapest y los periodistas de Gaza entre los nominados para el Premio Sájarov

Los grupos políticos del Parlamento Europeo presentan sus candidatos al galardón más importante que otorga esta institución a la libertad de conciencia

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:24

Cada año la Eurocámara entrega el Premio Sájarov, un galardón a la libertad de conciencia. En un momento en el que Europa enfrenta diversos frentes ( ... la guerra en Ucrania y la ofensiva israelí sobre Gaza) este premio a aquellos que defienden los derechos fundamentales es más importante que nunca. Con esta idea en mente, los grupos políticos de la Eurocámara han dado a conocer este martes la lista de candidatos de 2025 que incluyen al estadounidense Charlie Kirk, al desfile del Orgullo de Budapest y a los periodistas y trabajadores humanitarios en zonas de conflicto como Gaza.

