Berlusconi: «Siempre seré el del 'bunga-bunga'»

'Bunga-bunga' es el nombre con el que el propio Berlusconi se refería a las fiestas sexuales que organizaba en sus lujosas mansiones, una ... en la isla de Cerdeña, Villa Certosa, pero especialmente en Villa San Martino, en Arcore, a las afueras de Milán. Ambas residencias compartían un número de habitaciones que rondaba el medio centenar y todo tipo de lujos, sobre todo la primera: anfiteatro, invernaderos, bungalows, gimnasios, parques, un lago artificial, siete piscinas termales, un túnel subterráneo conectado con el mar y mucho más. Hasta un falso volcán en erupción, metáfora de lo que sucedía en una estancia sin luz (para evitar identificaciones). Francesco Chiesa Soprani, agente del mundo del espectáculo, aseguró durante uno de los juicios que afrontó el mandatario que en la residencia de Arcore, «en una habitación oscura, por turnos, las chicas cabalgaban el presidente».

Villa Certosa fue visitada por varios mandatarios en diversos momentos de la historia: George W. Bush, Vladímir Putin, Tony Blair, José Luis Rodríguez Zapatero… La mansión se hizo famosa cuando el fotógrafo Antonello Zappadu acudió para constatar que Berlusconi y su entonces esposa, Veronica Lario, estaban arreglando su crisis matrimonial, o eso decían los rumores, pero lejos de inmortalizar algún momento amoroso entre la pareja, se topó con el gobernante magreando a dos chicas. Zappadu, que bautizó la villa como 'Berluscolandia', dijo haber retratado desde la casa de un amigo una boda ficticia entre el ex primer ministro italiano y una de las mujeres en el anfiteatro: «Era una especie de desfile. Cada una de ellas tenía un ramo, y en un cierto punto, comenzaron a cantar la marcha nupcial y aplaudían diciendo '¡Vivan los novios!'». Asegura que se dedicaba a imitar a personajes famosos y que sus seguidoras le vitoreaban: «Una escena ridícula».

Disfrazadas de monjas y de Obama

En Villa San Martino también había diversión. En las fiestas, las chicas se disfrazaban de monjas, de una fiscal, de Barack Obama, de Ronaldinho… de todo para «hacerle reír». Y entre las 'velinas', una que se convirtió en su peor pesadilla, la joven marroquí Karima El Mahroug, conocida como Ruby 'Robacorazones', que estuvo en aquellas reuniones siendo menor de edad (17 años) y que tuvo relaciones con él «a cambio de ingentes cantidades de dinero y joyas».

Ese encuentro le costó en 2013 una condena a siete años de cárcel e inhabilitación perpetua, pero el Tribunal de Apelación le absolvió un año después al considerar que Berlusconi no tenía por qué saber que la joven no había cumplido la mayoría de edad, sentencia confirmada en 2015 por el Supremo dando por finalizado aquel turbio asunto. Éste fue llamado el caso 'Ruby', luego llegó el 'Ruby Bis', que investigó a los responsables de esa red de prostitución de menores, y después el tercero, 'Ruby Ter', que indagó en quiénes y cómo pagaban a las mujeres para que no testificaran. En este último, el magnate estaba acusado de intentar silenciar a las testigos de sus 'bunga-bungas' en Arcore, las 'Papi Girls', tema que coleó hasta febrero de este mismo año, cuando un tribunal de Milán le absolvió finalmente.

El diario 'La Reppublica' publicó en 2020 un vídeo con cámara oculta en el que el Cavaliere hablaba con unas jóvenes implicadas en los juicios contra él y donde le pedían ayuda: «Papi, ayúdanos, tú eres el presidente de Mediaset», le decían. Y él contestaba: «Judicialmente, he tenido que afrontar 36 juicios. A nivel de imagen, me han atacado con esto del 'bunga-bunga'. Han hecho de todo para quitarme de en medio. Sólo uno como yo ha podido tener la fuerza para seguir. Yo os entiendo. Pero soy el más afectado de todos, porque tras una vida de trabajo mi imagen ha quedado destruida por todo el mundo. Todo lo que he hecho como estadista y como político, no ha servido de nada. He evitado la guerra entre Rusia y Georgia, he hecho cosas increíbles. Pero todo ha quedado olvidado. Porque siempre seré el del 'bunga-bunga'».