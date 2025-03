Austin disipa los temores de Zelenski sobre la ayuda militar de EE UU

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, llegó desde Polonia en tren a Kiev este lunes por la mañana con la intención de disipar los ... temores del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en relación con la ayuda militar que Washington viene otorgando a las tropas que tratan de recuperar el territorio del país ocupado por Rusia. Esta visita no había sido anunciada por motivos de seguridad y, según el Pentágono, tiene como objetivo «reforzar el sólido apoyo de EE UU en la lucha de Ucrania por su libertad».

«El mensaje que le traigo hoy, señor mandatario, es que Washington está a su lado y se quedará a su lado durante mucho tiempo«, dijo Austin al reunirse con Zelenski, que calificó tales palabras como «señal muy importante». Poco antes, en su cuenta de X (antes Twitter), Austin escribió que «acabo de llegar a Kiev para una reunión con los líderes ucranianos» a fin de «transmitir el mensaje importante de que Estados Unidos seguirá estando del lado de Ucrania en su lucha contra la agresión rusa, tanto ahora como en el futuro, suministrando la ayuda militar que necesite para defenderse contra la agresión de Moscú».

El jefe del Pentágono tiene previsto mantener también conversaciones con su homólogo ucraniano, Rustem Umérov, y con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Kiev, el general Valeri Zaluzhni. Junto con Austin, a la capital ucraniana, llegó el jefe del Mando Europeo del ejército estadounidense, el general Christopher Cavoli, para coordinar las entregas de armamento.

En octubre, el secretario de Defensa norteamericano reconoció que, si EE UU deja de apoyar al país invadido con armas, Rusia ganará guerra y, para evitarlo, prometió un suministro estable y continuo de armamentos. Washington es un aliado clave de Kiev y líder en volumen de asistencia militar. Desde el comienzo de la guerra, en febrero de 2022, EE UU ha gastado más de 60 mil millones de dólares para ayudar a las tropas de Zelenski.

El presidente de EE UU, Joe Biden, pidió en octubre al Congreso que aprobara un paquete de gastos de emergencia más amplio por valor de 106.000 millones de dólares, incluidos 61.400 millones de dólares para la exrepublica soviética y 14.300 millones para Israel. Sin embargo, debido a desacuerdos entre los legisladores demócratas y republicanos, el Congreso aún no ha tomado una decisión sobre la asignación de fondos a Ucrania para 2024. Ambas cámaras del Congreso aprobaron sólo un presupuesto temporal, que no incluye la ayuda a los dos Estados en conflicto.

Operaciones en invierno

La Administración de Biden ha expresado su preocupación al respecto, aunque confía en que el problema se resuelva antes de que finalice el año. A través de un comunicado, el Pentágono sostiene que Austin discutirá también «las perspectivas a largo plazo para el desarrollo del ejército ucraniano (…) y el fortalecimiento de la asociación estratégica con Kiev, incluidas las garantías para dotar a las tropas de las capacidades de combate necesarias para las operaciones en invierno». Este es el segundo viaje de Austin a Ucrania desde el comienzo de las hostilidades, el anterior tuvo lugar en abril de 2022.

Refiriéndose a la marcha de la contienda, Zelenski ha señalado en declaraciones al canal Fox News que «no todo terminará tan rápido como nos gustaría». Instó a «no esperar un final rápido (…) la gente aborda esto como si se tratara de una película y espera que no haya largas pausas en las escenas, que la imagen ante sus ojos siempre cambie, que haya algunas sorpresas cada día. Pero para nosotros, para nuestros soldados, esto no es un filme». «Esto es un trabajo duro diario, pero no tenemos derecho a rendirnos y no lo haremos», insistió el dirigente ucraniano, cuyas palabras surgen después de que Zaluzhni reconociera recientemente a 'The Economist' que la situación en el frente «ha llegado a un callejón sin salida».

La presidencia ucraniana niega que existan desacuerdos entre el jefe del Estado y el general que dirige las tropas en cuanto al futuro de la guerra y la contraofensiva, que actualmente se desarrolla con mayor intensidad en la región de Jersón, en la orilla izquierda del río Dniéper, mientras el ejército ruso despliega cada vez más esfuerzos con el objetivo de hacerse con la localidad de Avdiivka, en la región de Donetsk.

La ciudad de Jersón está sufriendo bombardeos prácticamente a diario y este lunes por la mañana sufrió un nuevo ataque que causó dos muertos y dos heridos en el aparcamiento de una empresa de transportes. A través de su cuenta de Telegram, el jefe de la Administración regional, Oleksandr Prokudin, informó que, en las últimas 24 horas, las fuerzas rusas han lanzado medio centenar de ataques contra la región de Jersón empleando más de 300 proyectiles de todo tipo, además de drones.