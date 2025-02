Dialogar con Ana Palacio (Madrid, 1948) sobre los diferentes conflictos internacionales es disfrutar de un máster condensado en una charla de 45 minutos. La exministra de Asuntos Exteriores traslada a un lenguaje asequible los envidiables conocimientos atesorados en su larga experiencia. Le ha tocado vivir ... en primera persona varias crisis mundiales, especialmente en Oriente Medio, la región del planeta que mayor convulsión acoge también en la actualidad. Ha pisado el terreno, conoce a los actores y la historia de aquella tierra. Y ello le permite afirmar que la única solución es «la fórmula de los dos Estados», aunque lo ve difícil a corto plazo.

– El conflicto entre Israel y los palestinos se prolonga más de 75 años y parece que ahora vive su momento más trágico. ¿Es posible una solución?

– No es realista esperar ni altos el fuego ni ninguna cuestión de trascendencia antes de las elecciones americanas. Después tenemos que desear que haya una toma de conciencia de la comunidad internacional, desde luego de Estados Unidos, para abordar la única solución, que es la de dos Estados viviendo en la mayor armonía posible. Mientras, hay que esperar que haya una disminución de la violencia. Las grandes crisis dan pie a grandes soluciones. Esperémoslo.

– Benjamín Netanyahu no parece dispuesto a aceptar esta fórmula.

– También él tiene una situación complicada porque dirige un Gobierno de coalición. Está muy limitado por sus alianzas políticas. Pero lo que vemos es que va a por todas, quiere ir ganando terreno.

«Más difícil de controlar»

– Ha golpeado duro a Hamás y Hezbolá. Las ha descabezado.

– Hemos visto muchas veces en la historia que cuando una organización la dejas sin dirección lo que pasa es todavía más difícil de controlar y tal vez resulta, por lo menos de forma inmediata, más dramático. Puede pasar cualquier cosa.

– ¿Sorprende la contenida reacción de Irán, el supuesto enemigo más peligroso de Israel?

– Ha tenido una actitud muy de tomar distancias, de no reaccionar. Tiene una situación económica muy complicada por las sanciones, desde un punto de vista social... Por supuesto, el régimen de los ayatolás lo controla perfectamente, pero ya hemos visto no solo protestas públicas, sino también atentados terroristas. Es una sociedad compleja. Ha optado por dejar actuar a Hezbolá, que es su brazo principal, y a Hamás, que es un epígono. El Gobierno de este nuevo presidente no tiene el poder.

– ¿Una crisis que vuelve a evidenciar la inoperancia europea?

– La Unión Europea no cuenta. Ni está ni se le espera. Nos encontramos muy desunidos con la entrada de personajes del tipo Orbán. No tenemos una voz fuerte. Sobre todo porque estamos descabezados. No puedes continuar siendo herbívoro en el mundo actual. Tenemos que comprender que la defensa no podemos delegarla en los americanos. Europa en estos momentos no solo no está armada en el sentido militar. Tampoco en el sentido intelectual.

Compás de espera

– ¿La Casa Blanca ha perdido asimismo su poder de influencia?

– Estados Unidos en campaña no va a tener una postura clara. Hay, desde luego, un compás de espera. Existe peligro de que esto se vaya de las manos y acabe siendo un conflicto regional.

– ¿Quien se imponga en las urnas en EE UU determinará la postura del futuro?

– Creo que en estos momentos el resultado está en el margen de error. Puede pasar cualquier cosa. Israel está aprovechando claramente este espacio de tiempo para llegar lo más lejos posible.

– ¿Netanyahu ha traspasado las líneas rojas del derecho humanitario?

– Vamos a ver lo que dice el Tribunal de Justicia. Creo que nos movemos mucho por esa sensación de repugna que producen las imágenes que estamos viendo de Gaza y Líbano. Sí creo que la comunidad internacional tendría que ser capaz de hacer más en lo que es ayuda humanitaria. El problema es de Occidente.

– ¿Y España? ¿Ha querido adquirir protagonismo propio?

– España tiene que entender que pesamos cuando influimos en Europa. Cuando vamos por libre solo se nos escucha como una voz discordante.

– El otro gran conflicto actual es el de Ucrania.

– Surge de un dirigente con nostalgia de imperio, no de la Unión Soviética, que se traduce en actos. Creía que invadir Ucrania iba a ser fácil. Las tropas rusas que entraron iban con cinco días de ración de comida y un uniforme de gala para desfilar en Kiev. Creían que iba a ser un paseo. Putin ya ha perdido su guerra, la guerra de aniquilación, de hacer desaparecer Ucrania. No esperaba para nada que Occidente reaccionara.

– ¿Ha vencido Zelenski?

– Ucrania busca sobrevivir con la mayor integridad territorial posible y con una total presencia en Occidente que le dé seguridad. Necesita garantías.

– La solución también parece complicada.

– La situación es que el 20% del territorio de Ucrania en 2010 está ocupado por Rusia. Dentro de esa coyuntura, la salida realista, aunque defiendo la integridad territorial, es una parecida a la que se dio en Corea del Sur.

– Pero Ucrania en nada se parece al país asiático.

– Corea del Sur tiene la garantía de seguridad de Estados Unidos. Ucrania necesita una garantía equivalente. Se la daría entrar en la Unión Europea, pero de momento la UE es herbívora. Entonces solo se la puede otorgar la OTAN. Primero ser miembro de la Alianza y luego del club de Bruselas.