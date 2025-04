Boris Johnson dimite de su escaño y planea dividir al Partido Conservador

El exprimer ministro británico Boris Johnson ha dimitido este viernes como diputado en la Cámara de los Comunes, incitando a los conservadores a derrocar al ... actual jefe de Gobierno, Rishi Sunak. La dimisión era el último acto de una jornada en la que el ejecutor del Brexit había anunciado los nombramientos y galardones que los líderes británicos otorgan tras su marcha de Downing Street.

Johnson anunció su dimisión porque en la tarde del jueves recibió una carta del Comité que ha analizado su conducta con respecto a las fiestas ilegales celebradas en los edificios del Gobierno durante la pandemia, y la misiva le advertía de que «el comité está decidido a utilizar los procedimientos contra mi persona para expulsarme del Parlamento», según su declaración pública.

En los últimos días, Johnson se ha burlado de Sunak ofreciendo públicamente sus mensajes de WhatsApp a la presidenta de la investigación pública sobre la acción del Gobierno durante la pandemia, cuando el Gabinete ha llevado esa demanda a los tribunales porque considera que la Convención Europea de Derechos Humanos protege la privacidad de los mensajes de los gobernantes en este caso.

Ha declarado como inaceptable que Sunak renunciase públicamente a la petición de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, durante su visita de dos días a Washington. La negociación de un tratado no resolvió los asuntos complicados en el tiempo de Donald Trump, simpatizante del Brexit y de Johnson. Y no prosperó en el diálogo más tenso del ex primer ministro con Joseph Biden.

Tras emitir una lista de nombramientos en la que destacan los colaboradores íntimos de Johnson y de su esposa, Carrie, Johnson inició el alzamiento. Todos los medios identificaban a otra exministra, Nadine Dorris, gran hincha del controvertido líder, como posible dama en la lista de nuevos miembros de la cámara alta. Pero no estaba en la lista. Y además dimitió como diputada conservadora alegando un evento 'significativo' de última hora.

Buscando escaño

La interpretación más popular de esa cadena de sucesos, en la hora tardía del anuncio de Johnson, es que la fiel diputada de la circunscripción de Bedforshire Central habría anunciado su dimisión después de que su líder le explicase la trama de su renuncia. El arquitecto del Brexit se despide a su vez, en su declaración pública, de sus electores en la circunscripción de Uxbridge y sur de Ruislip, en el oeste de Londres.

Y, como es frecuente en la biografía de Johnson -que expresa indignación porque el comité del 'partygate' dice en su informe, aún no publicado, que el primer ministro mintió al Parlamento- la trama se complica aún más. Le habría pedido a Dorris que le entregue su escaño, porque los electores de Bedforshire Central le dieron en 2019 una ventaja de más de 20.000 votos.

Johnson prometió en su día que se tumbaría en el suelo para impedir que las excavadoras iniciasen las obras de construcción de una tercera pista en el aeropuerto de Heathrow. Su prometido sacrificio quizás alentó a votantes de Uxbridge y Ruislip, barrios que padecen los ruidos de aterrizajes y despejes. Otro no le creen, porque su ventaja en 2019 fue de poco más de 7.210 votos.

Según la BBC, fuentes conservadoras anunciaban ya anoche que la dirección del partido quiere sustituir a Dorris con un candidato de la comarca. Es decir, que se movilizaba una parte del aparato 'tory' para impedir que Johnson se traslade de las tensiones del Londres urbano a la vida rural de la Inglaterra profunda y conservadora, en Bedfordshire.

Johnson es explícito en sus afanes. En su declaración recuerda su gran victoria de 2019 y que nunca durante su mandato tuvieron los laboristas tanta ventaja en la intención de voto. Invoca a los partidarios del Brexit convencidos de que es un fracaso por culpa de gobernantes no comprometidos con su éxito. Así lo ha expresado hace unos días el más influyente demagogo del euroescepticismo, Nigel Farage. Presentándose como víctima de una conspiración contra sus éxitos, Johnson parece dispuesto ahora a quebrar su partido camino de un Brexit bien hecho.