Alexéi Navalni, el bloguero que se convirtió en la principal amenaza de Putin

Alexéi Navalni fue el mayor crítico de Vladímir Putin hasta su muerte. El opositor, después de sobrevivir a varios ataques y a un envenenamiento, falleció ... a los 47 años en una prisión siberiana que antiguamente funcionó como un gulag soviético. El líder de la oposición se destacó por su lucha contra la corrupción institucional, primero con su organización, luego en su blog y en las redes sociales. También sobresalió por perseguir una mejora de los derechos sociales, entre ellos la legalización de los matrimonios del mismo sexo frente a un gobierno que todavía hoy condena las muestras de homosexualidad en público.

Su envenenamiento con una sustancia química durante un vuelo a Europa dio la vuelta al mundo. Tras recuperarse en Alemania, volvió a Moscú. Su decisión conmocionó de nuevo a la comunidad internacional. Él sabía que sería detenido y encarcelado nada más pisar su país. Y muchos apostaron a que aquel sería su último viaje en libertad. El trágico pronóstico se cumplió este viernes en el penal del Ártico donde ha terminado sus días tras un tortuoso encarcelamiento.

Ilya Yashin, el que fuera su amigo en la época del partido Yábloko, aseguró cuando Navalni fue arrestado tras su exilio médico en Alemania que el disidente debía centrarse en sobrevivir para ser presidente. Ahora, Navalni está muerto y él en prisión, condenado a 8 años por sus críticas a la invasión de Ucrania.

Navalni nació en una familia dedicada a la fabricación de cestos cerca de Moscú. Estudió Derecho y Finanzas, trabajó en el sector inmobiliario y se casó con Yulia Navalnaya, con quien tuvo dos hijos. Yulia fue su principal apoyo, incluso cuando tomó la difícil decisión de regresar a Moscú para ser detenido. «Si yo me derrumbo, todos los demás también lo harán», suele decir ella.

Fuera del foco

La vida de la pareja estaba alejada del foco político hasta que en 2007 el joven abogado compró pequeños paquetes de acciones de las empresas rusas más importantes y comenzó a escribir sobre supuestos casos de corrupción de estas entidades. Sus escritos llegaron a tener tanta repercusión que comenzaron a prodigarse las investigaciones sobre los negocios ilegales de las élites rusas. Navalni fundó una ONG con el objetivo de investigar a los funcionarios y empresas controladas por el Estado. Todo ello le granjeó grandes enemistades entre la élite política y financiera.

Sus artículos contra la corrupción y el liderazgo en las protestas le granjearon grandes enemistades

Tras hacerse conocido por sus declaraciones y artículos sobre las irregularidades empresariales, se consolidó como un líder en las protestas multitudinarias contra el fraude electoral en 2011 y 2012. Una de ellas logró convocar a 120.000 ciudadanos. Estos actos hicieron que el Kremlin fuera tras él. Pasó por prisión en varias ocasiones acusado de todo lo posible, pero no se rindió. Publicó un video sobre el palacio de Putin en el mar Negro y la fortuna que atesoraba tanto el presidente como todos sus hombres de confianza. El documental llegó a sumar doce millones de visualizaciones en menos de un día en la redes sociales.

En 2013 se presentó a la alcaldía de Moscú para hacer frente al partido del gobernador, Rusia Unida, aunque no logró la victoria. Eso sí, quedó segundo pese a que no pudo publicitarse en la televisión ni otros medios del país; solo en internet y en la calle. En 2018 quiso competir con Putin en las elecciones presidenciales, pero fue vetado ya que oportunamente un tribunal ruso le condenó por malversación de fondos. Privado de todo hasta el día de su muerte, políticos e intelectuales aseguraban este viernes que lo único que el Kremlin no podrá quitarle es haber sido el disidente que más ha desesperado a Putin.