Alemania acerca a Ucrania a la Unión Europea con el premio Carlomagno

Joana Serra Berlín Domingo, 14 de mayo 2023, 18:58 | Actualizado 19:59h.

«El premio Carlomagno es el 'who is who' de las grandes figuras del proyecto europeo. Tenemos mucho que agradecer a Volodímir Zelenski y al ... pueblo de Ucrania», proclamó este domingo el canciller alemán, Olaf Scholz, en su discurso de entrega del histórico galardón en la Sala de Coronación de Aquisgrán. Fue una ceremonia revestida de homenajes al «inconmensurable valor» de los ucranianos, tanto de Scholz como de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y del primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki. «No puedo imaginar ningún destinatario más merecido», afirmó Von der Leyen, representante del incondicional apoyo de la UE a Kiev.

Zelenski llegó a Berlín la medianoche de sábado, tras su visita al Vaticano y, según fuentes diplomáticas, con intención de seguir viaje a París. En la capital alemana llevaba días el Gobierno de Scholz tratando de no dar por segura una visita que había sido filtrada ya por varios medios, pero que de acuerdo a la tónica de Ucrania no se podía anunciar porque todo depende de la situación en el frente. Todo movimiento del presidente va envuelto en enormes dispositivos de seguridad. Es el líder más expuesto del momento. Noticias Relacionadas Alemania entrega la mayor ayuda militar desde el inicio de la guerra Meloni arrincona las simpatías de sus socios hacia Putin y garantiza a Zelenski su apoyo El líder de Kiev pide al Papa que «no haya igualdad entre víctima y agresor» A Alemania se le reprocha haber sido una potencia europea condescendiente con Putin desde tiempos de su gran amigo, el canciller Gerhard Schröder, pieza fundamental en la relación de dependencia energética de Berlín respecto a Moscú. Los dieciséis años de Angela Merkel en el poder no solo no cambiaron esta dinámica, sino que incluso la acrecentaron. Desde el inicio de la invasión rusa, Scholz ha prometido la máxima solidaridad a Kiev. La llegada del líder a Berlín estuvo precedida por el anuncio de otros 2.700 millones de euros de ayuda, que hacen subir el monto final a 17.000 millones de euros. Alemania es el primer contribuyente europeo a la ayuda militar a Ucrania, solo superado por Estados Unidos, admitió Zelenski en Berlín. Pero también ha sido el país que frenó -aunque finalmente accedió- los suministros de los tanques Leopard2, además de seguir rechazando el envío de cazas occidentales. Moscú confirma la muerte en combate de dos de sus coroneles El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este domingo la muerte de dos de sus coroneles durante combates contra las fuerzas ucranianas en Donetsk, en el este del país. Los caídos son el comandante de la 4ª brigada de fusileros motorizados, Viacheslav Makarov, y el comandante adjunto del cuerpo de ejército para el trabajo político-militar, Yevgeni Brovko. Ambos fallecieron durante tres ataques consecutivos lanzados por Ucrania. Makarov, comandante de las operaciones durante el combate, murió en un bombardeo y Brovko acabó sucumbiendo a las heridas de metralla.

