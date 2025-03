Agreden a un familiar de la esposa de Macron por una entrevista televisiva del presidente

Ocho personas fueron detenidas en la madrugada de este martes en Amiens, en el norte de Francia, por presuntamente haber agredido a un familiar de ... la primera dama, Brigitte Macron, tras una cacerolada contra la reforma de las pensiones. El ataque contra Jean-Baptiste Trogneux, sobrino nieto de la esposa del presidente se produjo después de la emisión de una entrevista de Emmanuel Macron en la cadena de televisión TF1. El jefe de Estado galo defendió durante ante las cámaras la impopular ley que eleva de 62 a 64 años la edad mínima de jubilación. A pesar de las protestas masivas que se han organizado desde enero en su contra, no está dispuesto a dar marcha atrás, como exigen los sindicatos y la izquierda.

Trogneux, de 30 años, fue golpeado cuando salía de casa por un grupo de personas que habían participado previamente en una concentración contra la política de Macron frente al Ayuntamiento de Amiens. Los radicales -siete hombres y una mujer- le golpearon en la cabeza, en los brazos y en las piernas, al tiempo que insultaron al presidente, a la primera dama y a su familia, según testimonio de los testigos.

«La violencia no tiene su sitio en democracia», reaccionó Macron desde Reikiavik, capital de Islandia, donde participa en la cumbre del Consejo de Europa. «Le han agredido porque es nuestro sobrino nieto. Como tío, considero estas acciones absolutamente inaceptables y como presidente son incalificables», añadió Macron. Su esposa expresó en declaraciones a la agencia AFP su solidaridad con la familia. Brigitte Macron denunció «la cobardía, la estupidez y la violencia» de los agresores.

Numerosas heridas

Tras la paliza, el sobrino nieto de Brigitte Macron presentó una denuncia ante la Gerdarmería. Jean-Baptiste Trogneux presenta numerosas heridas en la cara, en una rodilla y en un dedo, precisó su padre, Jean-Alexandre Trogneux. Sus agresores fueron identificados gracias a las cámaras de videovigilancia de la ciudad, según el diario local 'Courrier Picard'.

Los Trogneux son propietarios de la famosa chocolatería-confitería Jean Trogneux, situada en el centro de Amiens, ciudad natal del presidente y su esposa. Este establecimiento, fundado en 1872, es conocido por sus macarons d'Amiens y sus chocolates. Ha permanecido en la familia de Brigitte Macron (nacida Trogneux) durante cinco generaciones.

Operación policial Ocho personas han sido detenidas en Amiens, ciudad natal de Macron, por participar en la paliza

Cuando se registraron las protestas de los 'chalecos amarillos', Jean-Alexandre Trogneux, sobrino de Brigitte Macron y padre de la víctima, recibió insultos y amenazas, al igual que sus trabajadores. Con las manifestaciones contra la reforma de las pensiones, los Trogneux han vuelto a estar en el punto de mira de los críticos del inquilino del Elíseo. Con esta agresión, «se ha cruzado una línea. Estoy consternado», dijo el padre de la víctima en declaraciones a la prensa francesa.

El chocolatero pidió a los detractores de la nueva ley que les «dejen en paz». «La tienda no hace política. No tiene nada que ver con política económica y social que se lleva en el país. Enmanuel Macron no tiene parte alguna en nuestro negocio», recordó Jean-Alexandre Trogneux, que lamentó que haya habido llamamientos al boicot de sus productos por ser familiares.

Desde la extrema izquierda a la extrema derecha, los políticos franceses condenaron la agresión al familiar de Brigitte Macron. «No es aceptable ninguna violencia contra las personas. Pegar al sobrino nieto de un responsable político para atacarlo es un acto cobarde», opinó en Twitter Alexis Corbière, diputado del partido izquierdista La Francia Insumisa.