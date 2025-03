La última generación de los Kennedy: una actriz, un voluntario en Ucrania, una ecologista, un ex de Miley Cyrus...

JFK murió hace seis décadas pero Kennedy sigue vivo. El apellido que marcó una era en Estados Unidos acompaña a los herederos de un prolífico ... clan que durante años estuvo ligado a la política, y marcado por los escándalos de todo tipo, y que ahora se expande por áreas tan variadas como la literatura, el cine, el activismo medioambiental, la moda o el deporte con bastante más discreción. Pero la quincena larga de nietos y sobrinos nietos (los nietos de sus hermanos) del presidente asesinado el 22 de noviembre de 1963 no está exenta de polémica, ni libre del papel couché. Entre ellos hay un voluntario en la guerra de Ucrania, varios ex de 'celebrities' -de la modelo Kendall Jenner a la cantante Miley Cyrus- o una habitual de las redes sociales con muy malas formas.

La dinastía de los Kennedy no parece tener fecha de caducidad y eso que sus representantes más jóvenes -nacidos sobre todo a partir de los ochenta- saben de su leyenda sólo de oídas. Ninguno de los nietos de John llegó a conocerle. La propia Caroline, la única hija viva de JFK, era una cría cuando su padre fue tiroteado en Dallas aunque sus tres hijos -fruto de la relación con el artista Edwin Schlossberg- sí pudieron disfrutar de la abuela Jackie. Con ella guarda gran parecido físico Rose, la mayor, que estudió en Harvard y decidió dedicarse al cine, como actriz y directora. Su nombre está detrás de la exitosa serie de YouTube 'End times girls club' (2016), un alegato contra el «modo damisela en apuros» que suele atribuirse a las niñas. En 2008 contribuyó con su donación a la campaña de Barack Obama.

Tatiana, la segunda nieta del presidente, eligió el periodismo -'The New York Times' o 'The Atlantic' son algunos de los medios para los que ha trabajado- con el medio ambiente como uno de los asuntos que más le preocupan. El pequeño, John Jack, representa para muchos la esperanza de ver a un heredero directo de JFK -y un calco de John John, su fallecido tío- en política y, aunque él mismo ha mostrado desde joven su interés por esta materia, recién entrado en la treintena no ha dado aún el paso. Graduado en Derecho y negocios por Harvard, y con experiencia en la empresa privada, por ahora sólo ha pronunciado algún discurso ante los demócratas. De su vida privada poco se sabe aunque se le atribuye un romance con la modelo Kendall Jenner, miembro de otra de las estirpes de EE UU que más focos concentran, las Kardashian.

«Búscame en Google»

Los descendientes de los hermanos del presidente han dado bastante más que hablar. Entre ellos destaca Conor Kennedy (nieto del también asesinado Robert), que en su currículum cuenta con una breve relación con la cantante Taylor Swift o su alistamiento con 28 años como voluntario en las tropas de Zelenski, con las que combatió en 2022. «Como muchas personas, me conmovió profundamente lo que vi que sucedió en Ucrania. Yo quería ayudar», explicó a su regreso tras ejercer como soldado, algo que le gustó «más de lo que esperaba». Su hermana Kyra ha dado también quebraderos de cabeza a la familia pero por otros asuntos, como sus fotografías sugerentes en redes y en alguna revista y un sonado encontronazo a la puerta de una discoteca de Nueva York con sólo 19 años. «Yo soy una Kennedy, búscame en Google», le espetó al guardia de seguridad que le prohibió la entrada después de cazarla cuando intentaba pasar con la documentación de otra persona.

Los Kennedy son lo más parecido a la aristrocracia que han tenido los estadounidenses, que hace unas décadas vieron cómo una de ellas (Maria, hija de Eunice, hermana del presidente) se emparentaba con el actor Arnold Schwarzenegger y cómo dos de los hijos de esta pareja se unían tiempo después a otras estrellas. Patrick, modelo y actor, con la cantante Miley Cyrus -una relación que duró apenas medio año- y Katherine, autora de libros de autoayuda y también títulos infantiles, con el intérprete Chris Pratt, con quien lleva casi un lustro casada. La política es evidente que no ha conquistado a la última generación de este clan, con contadas excepciones cuyas carreras se encuentran bastante alejadas hasta ahora de las de John o Ted.

Joseph P. Kennedy III (nieto de Robert) es por ahora el más joven representante de la familia en la política actual. El presidente Joe Biden eligió hace casi un año a este abogado como enviado especial de los Estados Unidos para Irlanda del Norte. En sus intervenciones, donde ha mostrado su perfecto español, no faltan los guiños a las minorías étnicas, religiosas o sexuales y, de hecho, se ha posicionado de manera pública al lado de movimientos como el 'MeToo' o el 'Black Lives Matter'. Incluso le ha sacado los colores a Donald Trump. Sólo el tiempo dirá si este pelirrojo, que poco tiene que ver en el físico a JFK, vuelve a colocar el apellido Kennedy en el centro de la política norteamericana.