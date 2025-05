Trump utiliza la imagen de su cara ensangrentada para ganar dinero

Como ya ocurrió con la imagen de su ficha policial, Donald Trump no ha perdido el tiempo para sacar rendimiento económico a la ya icónica ... fotografía de su cara ensangrentada tras ser tiroteado el sábado en un mitin en Pensilvania. Quienes visiten a partir de ahora la página web oficial del expresidente estadounidense se encontrarán con que el portal redirige de forma automática a la plataforma de recaudación de fondos Winred, donde se exhibe la simbólica instantánea en blanco y negro con la frase en mayúscula «No temas» y acto seguido se hace un llamamiento a aportar dinero. Desde 24 dólares a 3.000, u otra cantidad a elegir.

«Siempre te amaré por apoyarme. Unidad. Paz. Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande», reza el mensaje del canditato republicano a la Casa Blanca, junto a su firma. El magnate, al que el impacto de bala perforó la parte superior de la oreja derecha, se ha convertido en cuestión de horas nuevamente en el 'rey del merchandising'. Miles de camisetas con la escena del atentado de Trump han sido ya impresas en China y se pueden adquirir en webs y tiendas de souvenirs de todo el mundo.

La estampa de Trump con el puño en alto y su rostro manchado de sangre mientras es evacuado por su personal de seguridad con una bandera estadounidense al fondo también está siendo explotada por celebrities y diseñadores afines para catapultar aun más la imagen del aspirante republicano a las presidenciales del próximo noviembre y, de paso, hacer caja. «El tiro me hace más fuerte», reza una camiseta. «Si vienes a por el rey, mejor no falles», o «Lucha, lucha, lucha», se puede leer en otra, cuyo diseño ha sido ampliamente compartido en las redes sociales y está a la venta por 35 dólares.

100% of profits from this shirt go to Trump’s campaignhttps://t.co/AUeoyZ6XPT pic.twitter.com/eS18aZNl2o — Hodgetwins (@hodgetwins) July 13, 2024

«Mucha gente dice que es la foto más emblemática que jamás hayan visto. Tienen razón y no morí. Normalmente hay que morir para tener una imagen icónica», dijo Trump en una entrevista publicada el domingo por la noche por el 'New York Post'. «Se supone que debo estar muerto. El médico del hospital dijo que nunca había visto algo así, lo llamó un milagro», prosiguió en declaraciones a 'The New York Times', con un claro toque de dramatismo dirigido a apelar directamente a las emociones de los estadounidenses, que tienen en sus manos la posibilidad de volverle a convertir en presidente en solo cuatro meses.

El tsunami de masas que arrastra Trump ha quedado en evidencia también por el éxito que ha tenido su campaña de GoFundMe para las víctimas del tiroteo, que en poco más de un día ha recaudado más de 3,5 millones de dólares.

A Trump, no hay tragedia que no sepa convertir en una oportunidad de hacer negocio. Cuando en agosto de 2023 tuvo que acudir a una prisión de Atlanta a hacerse la ficha policial acusado de intentar revertir los resultados electorales en 2020, denunció una «caza de brujas» pero también vio la ocasión perfecta de darle una empujón a su recaudación de campaña. Dicho y hecho. En apenas unas horas esa imagen la convertía en un auténtico reclamo en forma de pegatinas para el coche por 12 dólares, tazas por 25 o camisetas por 34 dólares bajo la consigna 'Never Surrender' ('Nunca nos rendiremos'). Una vez más, ha vuelto a conseguirlo con el atentado al que ha sobrevivido y que, lejos de detenerle, le impulsa fortalecido de regreso a la Casa Blanca.