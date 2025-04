Trump se resiente por la pérdida de donantes

«Voy a suspender mi campaña», se titula el mensaje que Donald Trump mandó este lunes a sus seguidores por correo electrónico y mensaje de ... texto. «¡Es una broma! ¡Día de los Inocentes! (April Fool's Day, en Estados Unidos). Le sigue, por supuesto, la habitual petición de que contribuyan a su campaña para poder «reconquistar el país».

Correos y mensajes como este se suceden prácticamente a diario en los teléfonos y correos electrónicos de los seguidores de Trump. A menudo son muy convincentes. Siempre agitan las emociones y, con frecuencia, logran que los destinatarios se saquen del bolsillo otros 5, 10 o 20 dólares. Cualquier cosa hasta 200 se considera pequeñas donaciones, con un límite de 3.300 por individuo en primarias y otros 3.300 para las generales.

En 2020, Trump batió récords con este segmento de donantes, que casi igualó al de los ricos (48,83% frente al 51,17%, según Open Secrets). Entre esos humildes ciudadanos, el expresidente superó en un 35% a Biden, pero este año esa ventaja se ha reducido al 18%, mientras que el actual mandatario recauda cantidades ingentes de multimillonarios, como los 26 millones de dólares que levantó la semana pasada en el Carnegie Hall con la ayuda de Barack Obama, Bill Clinton, y el popular humorista político Stephen Colbert.

Eso funciona muy bien para la narrativa del magnate, que clama estar del lado del pueblo, frente a los grandes intereses que apoyan a su oponente, pero la realidad es que a sus seguidores se les están acabando los recursos, mientras los grandes donantes no acaban de animarse a financiarlo. Algunos de sus seguidores incluso le mandan agonizantes cartas escritas a mano explicándole que de verdad quieren contribuir y apoyarle, pero no tienen más dinero que donar, según contó este lunes 'The Washington Post'.

La fuente se está secando. Trump ha abusado de ella. Su mayor éxito fue en las semanas que siguieron a las elecciones de 2020, cuando logró recaudar cien millones de dólares con la mentira sobre el fraude electoral que prometió combatir en los tribunales. Lo hizo. Al menos 86 jueces, muchos de ellos nombrados por él mismo, concluyeron que no tenía razón, pero eso no ha evitado que él siga esgrimiendo el argumento para encender la rabia de sus incondicionales, decididos a enmendar la injusticia en estos comicios de la revancha. Cuanto más personal se lo tomen, más aligeran el bolsillo.

Saturación

Con tres años de sacarles dinero desde que dejó la Casa Blanca, ha saturado a muchos. Los estrategas del Partido Republicano temen que para cuando les llegue el listado que ha elaborado desde 2015, recolectando los números de teléfono y correos electrónicos de todos los que quieren asistir a alguno de sus mítines, sea inservible, según le han dicho al rotativo. Sus propios voluntarios contaron a este periódico el día de las primarias de New Hampshire que cuando llamaban a los teléfonos que les daban para movilizar el voto, la mayoría no contestaba o les colgaba.

La campaña de Trump tranquiliza a los consultores. Quedan muchas citas judiciales y al menos un proceso, el de Nueva York, precisamente el más irritante para la opinión pública, porque se le acusa de disfrazar pagos que, de por sí, no eran ilegales, aunque sirvieran para silenciar a una actriz porno que clama haber tenido un romance con él. Sus apariciones en los tribunales siempre sirven para indignar a su gente, que abre el bolsillo dispuesta a ayudarle con los costes legales, que el año pasado desgranaron al menos 80 millones de dólares de su recaudación.

Cuanto mayor sea la percepción de injusticia, más se movilizan. Mayor es también la atención de la prensa y las televisiones que, junto con la persecución judicial y política que dice sufrir, le acerca a la victoria. A Biden también le funciona. Desde que Trump se ha consolidado como su rival, el presidente presume de haber recibido medio millón de donaciones, dijo en el Carnegie Hall. El miedo y la ira nunca fallan.