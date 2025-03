Trump hará públicos «sin recortar nada» todos los expedientes sobre la muerte de Kennedy

Entre la miríada de decretos que Donald Trump firmó desde el mismo día en el que inició su nuevo mandato como presidente de los Estados ... Unidos, el pasado 20 de enero, figuró el que incluía la orden de desclasificar toda la documentación aún reservada de los asesinatos del presidente demócrata John F Kennedy, de su hermano, Robert F. Kennedy; y del activista de los derechos civiles Martin Luther King. Cumplía así una promesa electoral que ya había lanzado en 2017 y que dejó de lado en su anterior mandato. El lunes, Trump anunció que esta semana, por fin, iban a salir a la luz 80.000 documentos sin censurar sobre estos casos. «Tenéis un montón de lectura», comentó a los periodistas durante una visita al John F. Kennedy Center, en Washington DC, institución cultural de la que se autonombró presidente hace unas semanas. «No creo que vayamos a recortar nada. Hay cosas interesantes», añadió.

No lo consideran así los historiadores y expertos en el magnicidio de John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, en Dallas. De entrada, porque se estima que el 99%de la documentación relativa ya es de dominio público. También porque se da por demostrado –salvo para los teóricos de la conspiración– que un único tirador, el ex infante de marina Lee Harvey Oswald, fue el asesino. El Departamento de Justicia y otros organismos del gobierno federal estadounidense han reafirmado esa conclusión a lo largo de los años. «Es casi seguro que la gente que espera grandes revelaciones quedará decepcionada», declaró ayer el politólogo Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia y autor de un estudio sobre el asesinato.

Pero las encuestas muestran que muchos estadounidenses creen que la muerte de Kennedy fue el resultado de un complot. El propio Trump, sin ir más lejos, explotó estas sospechas en 2016, cuando acusó al padre de su entonces rival en el Partido Republicano Ted Cruz de estar implicado en la trama y de haberse reunido con Oswald antes del atentado. Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, sobrino del presidente Kennedy e hijo del senador Kennedy, también ha apoyado las teorías de la conspiración sobre ambos crímenes. De hecho, opina que la Agencia Central de Inteligencia estuvo implicada en la muerte de su tío, una acusación que la agencia ha calificado de infundada.

En todo caso, Trump no proporcionó detalles adicionales sobre lo que incluirían los documentos desclasificados ahora. Por su parte, los Archivos Nacionales y las agencias gubernamentales afectadas por la desclasificación, no han dado detalles ni un calendario de la publicación y no se sabe si todos los archivos se harán públicos todos a la vez o por lotes en los próximos días o semanas.

Según supo la agencia Reuters ayer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ordenado a algunos de sus abogados «que se ocupan de asuntos delicados de seguridad nacional» que revisen urgentemente los expedientes del asesinato del presidente Kennedy. Christopher Robinson, un funcionario de la División de Seguridad Nacional, anunció que «todos los abogados» que trabajan en la Sección de Operaciones de la Oficina de Inteligencia están recibiendo la orden de revisar entre 400 y 500 documentos cada uno.