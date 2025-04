Trump se presenta ante EE UU como el mártir de un sistema corrupto

Para ser un hombre que acaba de ser arrestado por serios crímenes federales que conllevan hasta 400 años de prisión, Donald Trump estaba ayer especialmente ... relajado. «Acabo de dejar Miami y nunca había visto tanto amor en las calles», dijo a los 200 donantes que había convocado en su campo de golf Bedminster (New Jersey), donde anoche esperaba recaudar cuatro millones de dólares para su campaña presidencial.

Esa despreocupación era parte del plan, pero también una señal de que tanto él como sus asesores se van acostumbrando a la extraña normalidad de enfrentarse a la justicia. Hace solo dos meses fue detenido en Nueva York por 34 delitos contables relacionados con los pagos a la actriz porno Stormy Daniels. Una menudencia en comparación a los 37 delitos federales relacionados con la seguridad nacional por los que se le arrestó ayer martes en Miami. Y todavía están por venir cargos muy serios derivados de sus intentos para alterar el resultado de las elecciones en Georgia y el asalto al capitolio en Washington DC. Solo que ahora el mandatario ya se ha aprendido el guión y sabe cómo utilizar estos reveses para recaudar fondos y mejorar aún más su lugar en las encuestas.

El 80% de los republicanos asegura en una encuesta de CBS-YouGov que sus problemas legales no afectarán su decisión. Trump casi triplica la intención de voto de su rival más inmediato, el gobernador de Florida Ron Desantis, que se cuidó muy bien de no aparecer por los juzgados federales de Wilkie D. Ferguson Jr, a pesar de estar en su propio estado. En la última encuesta de Morning Consult Trump obtiene un 59% del voto frente al 19% de De Santis, seguido de Mike Pence, con 8%, y un denso pelotón de candidatos que no llega ni al 5% pero resta votos a los principales rivales de Trump.

Su candidatura presidencial es a la vez su coartada y su salvación, porque da forma a su mensaje electoral y hasta conseguirle el indulto. Mientras sea candidato puede seguir acusando a Joe Biden y a sus «rufianes corruptos» de estar llevando a cabo una «caza de brujas» para quitarle de en medio. «Cuando arrestas a tu oponente político ya no tienes una democracia», dijo anoche en sus primeras declaraciones tras la imputación con la que ha hecho historia.

Impunidad Cualquier delincuente sabe que con el FBI no se juega, pero Trump está acostumbrado a evadirlo

Paranoicos Los seguidores que se acercaron al tribunal temen la deriva de un país que enfila el «socialismo»

Trump dijo a EEUU haber presenciado «el abuso de poder más atroz que se haya visto en la historia del país», con cargos «fabricados» que podrían haber sido atribuidos a numerosos presidentes. Si bien es cierto que el manejo de información clasificada ha tenido fallos entre sus predecesores, todos han colaborado con las investigaciones que han acabado absolviéndolos. Trump, sin embargo, está acusado de conspirar con su mayordomo para ocultar el paradero de 15 cajas que simplemente no quería devolver. ¿Por qué?, se pregunta todo el mundo. ¿Por qué llegó a mentir al FBI e incluso a viajar con las cajas para que no las encontrara ni su abogado? «Eran cajas de ropa, recuerdos y muchas cosas más», explicó anoche. «No había tenido tiempo de revisarlas. Ese es un largo y tedioso trabajo que yo no estaba preparado para hacer porque tengo una vida muy ocupada».

Y la propia investigación revela que el ex presidente utilizó documentos altamente sensibles para la seguridad nacional, que incluían planes de ataque a Irán preparados por el Pentágono, para fardar delante de periodistas y colaboradores. ¿De qué sirve conocer algo secreto si no se puede presumir de ello? Fue su ego, y una vida que cumple hoy mismo 77 años, acostumbrado a salirse con la suya, la que lo aterrizó ayer en el juzgado de Miami donde será difícil refutar los cargos que se le imputan.

Ampliar Simpattizantes del expresidente protestan por su imputación. AFP

Trump no tiene intención de ganar el caso en los tribunales, sino en la plaza pública, donde se presenta como un mártir víctima de una persecución política que solo es la punta del iceberg. «No vienen a por mí, vienen a por vosotros, y si pueden conmigo no dudarán en ir a por los cristianos, los pro vida, los padres activistas que participan en las escuelas y los futuros candidatos republicanos. Conmigo se ha roto el sello», lapidó.

También el decoro. Los principales canales de noticias como CNN y MNSBC optaron por no transmitir el discurso del ex presidente, mientras que la cadena Fox llegó a dividir la pantalla con uno de Biden que llevaba el asombroso cintillo de «Aprendiz de dictador habla desde la Casa Blanca tras hacer que se arreste a su rival». Como dijo el presentador de Fox y amigo de Trump Sean Hannity, «la mitad del país ha perdido la fe en el sistema legal». Del resultado de las causas abiertas dependerá decidir qué mitad es.