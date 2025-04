Trump cancela su declaración en Nueva York

Las televisiones ya habían pagado por los aparcamientos alrededor de los juzgados, quienes guardan la cola a los periodistas para entrar en la sala estaban ... preparados para pasar frío, las antenas de los camiones desplegadas. Ahí fue cuando en el último minuto Donald Trump decidió cancelar su comparecencia de este lunes ante los juzgados de Nueva York en los que se juega el futuro de su empresa.

«Ya he testificado todo y no tengo nada más que decir», escribió en su red social Truth Social. Excepto, «¡Caza de brujas!», clamó una vez más. No es habitual que el expresidente deje pasar una oportunidad de hablar ante las cámaras y redundar en sus acusaciones de que es víctima de corrupción política. Según las fuentes de la campaña difundidas por varios medios, el domingo se reunió con sus abogados, quienes le advirtieron de que podía empeorar el caso.

Trump ya ha perdido la causa que presentó la fiscal general de Nueva York Letitia James por fraude fiscal. En su sentencia preliminar el juez Arthur Engoron, que preside este juicio civil, consideró que la información presentada por la Fiscalía era suficientemente contundente como para considerar probado que Trump Organization sistemáticamente manipuló el valor de sus propiedades para obtener préstamos ventajosos y pólizas de seguros a su medida. Lo que falta por decidir es la pena que se le impondrá por ello.

No es algo que le vaya a llevar a la cárcel, pero de eso depende el futuro de la empresa en la que ha trabajado toda su vida. Si el magistrado le da la razón a la fiscal, Trump y sus hijos mayores no podrán volver a hacer negocios en Nueva York en al menos cinco años, además de pagar multas de hasta 250 millones de dólares y quedar vetados de adquirir propiedades o solicitar préstamos.

A lo largo de las once semanas que ha durado el juicio han declarado el magnate, sus hijos, los ejecutivos de Deutsche Bank que le concedieron los préstamos a bajo interés y un puñado de expertos privados a los que el ha pagado un total de 2,5 millones de dólares, según ABC news, por dar opiniones favorables a su causa que el juez ha considerado redundantes, y los expertos legales, irrelevantes. Básicamente se les paga para decir lo que el acusado quiera. El experto en contabilidad de la Universidad de Nueva York, Eli Bartov, declaró el jueves que los estados financieros de Trump Organization eran «transparentes». En ellos decía haber visto algún error, pero ningún fraude.

Documentos bancarios

Los documentos bancarios de Deutsche Bank demuestran que sus propiedades podían subir y bajar de valor hasta un 50%. «En mi opinión, estaba valorada a la baja y la subí», zanjó cuando se le preguntó por una de ellas durante su declaración. Como no aportó más pruebas, de ello se deduce que estaba en control de esas decisiones, lo que pone en cuestión cualquier intento de derivar la responsabilidad. De ahí que sus abogados teman una nueva declaración en este juicio, que debería terminar a final de semana, aunque no se espere sentencia hasta enero.

En Atlanta (Georgia), su amigo y abogado Rudy Giuliani no pudo saltarse su cita en el estrado para un juicio penal en el que tiene que responder de haber acusado en falso de corrupción a dos funcionarias electorales que recibieron por su culpa numerosas amenazas de muerte y tuvieron que abandonar su casa y trabajo en busca de un lugar seguro. El exalcalde de Nueva York, ya declarado culpable, también ha intentado manipular sus estados financieros para que el jurado que debe decidir los daños y perjuicios no encuentre mucha fortuna con la que pagar.