Trump aventaja ya en 37 puntos a su principal rival en las primarias

Lejos de frenarle, los problemas legales de Donald Trump están sirviendo para consolidar el apoyo de los republicanos en torno a su candidatura presidencial. Nunca ... en la historia de EE UU un aspirante que a estas alturas llevase 20 puntos sobre su rival más cercano ha perdido la nominación del partido. En la encuesta de este lunes en 'The New York Times', Trump casi dobla ese margen. Amplia su distancia de 30 a 37 puntos, tras alcanzar el 54% de intención de voto, frente al 17% de Ron DeSantis.

Faltan seis meses para que empiece la eliminatoria, pero el sentido común indica que será el próximo candidato presidencial del Partido Republicano. Si no hay ningún terremoto político, las próximas elecciones de noviembre de 2024 serán una repetición de las de 2020. Como entonces, Trump se negó a aceptar el resultado, ¿qué hace pensar que esta vez lo hará si no le es favorable? A los 78 años, no solo puede ser su última oportunidad biológica de volver a la Casa Blanca, también puede ser la única de librarse de la cárcel. El poder presidencial para perdonarse a sí mismo no ha sido explorado. A Trump le gusta forzar los límites, por lo que sería el Supremo de mayoría conservadora -en el que él mismo nombró a tres de los nueve jueces- el que acabe decidiendo.

La encuesta de Siena College arroja datos reveladores de «por qué Trump es tan difícil de batir», analiza el rotativo. La respuesta radica en la base inamovible de seguidores que conforman su movimiento de MAGA (Make America Great Again). Ninguno de ellos piensa que Trump haya cometido ningún delito. Es más, en el otro 37% de probables votantes republicanos que la encuesta califica de «persuadibles», solo el 9% cree que ha hecho algo ilegal. Y lo que es aún más determinante si cabe, más del 90% dice que a la luz de las investigaciones criminales que él llama 'caza de brujas', el partido tiene que cerrar filas para defenderle.

Como es de esperar, el 25% que nunca votaría por él es también el sector más educado del partido, con mayor poder adquisitivo y puntos de vista moderados. Pese a todo el respaldo, la mitad de los republicanos tiene una imagen negativa de él, por lo que en teoría sería posible vencerle en las primarias, de no ser tan difícil unificar a un partido con once candidatos.

Christie, la opción educada

El exgobernador de New Jersey Chris Christie es el favorito de quienes buscan desesperadamente otra opción viable que no sea Trump, precisamente porque es el único que ha insistido en que su negativa a aceptar el resultado de las anteriores elecciones le descalifica como presidente. La siguiente opción sería la exembajadora de Trump ante la ONU Nikki Haley, que empezó pidiéndole permiso para presentarse y ya ha entendido que su mejor opción para destacarse del pelotón es criticar su candidatura. Lo hace amparada en los problemas legales, porque «no podemos entregar la presidencia a Kamala Harris», dijo el domingo.

Uno de los talones de Aquiles del expresidente en esas batallas judiciales es el mánager de Mar-a-Lago, Carlos de Oliveira, que este lunes compareció por primera vez en un tribunal de Miami para que se le leyeran los cuatro cargos de los que se le acusa en relación a los documentos clasificados como secretos que Trump se llevó de la Casa Blanca e intentó ocultar al FBI. Oliveira no solo participó en esa conspiración para obstruir a la justicia, sino que mintió al FBI.

El juez le ha impuesto una fianza de cien mil dólares, que dice no tener. Trump le ha ofrecido pagar sus costes legales a través de un fondo que ha establecido para defender a otros implicados en sus escándalos, lo cual crea un conflicto para su defensa.