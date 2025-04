Trump asegura que seguirá en la carrera a la Casa Blanca aunque sea condenado por un tribunal

Johana Gil Domingo, 11 de junio 2023, 12:57 | Actualizado 19:14h. Comenta Compartir

El expresidente estadounidense Donald Trump desoye los procesos judiciales que avanzan en su contra e insiste en continuar en la carrera electoral por la Casa ... Blanca. El magnate aseguró ayer que seguirá como candidato a la presidencia del país norteamericano aunque fuese condenado en alguna de las dos imputaciones que tiene vigente. «Yo de aquí no me voy. Si me hubiera ido, lo habría hecho antes de presentarme al principio, en 2016. Ahí sí que fue difícil. En teoría, era imposible», declaró al portal de noticias 'Político'.

Después de ser el primer presidente de EE UU de la historia en ser imputado federalmente, ahora se enfrenta a la posibilidad de ser el primero en ser sentenciado a prisión por el caso de soborno a la actriz porno Stormy Daniels o por ocultar documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida). Noticias Relacionadas Trump guardó informes secretos, incluso de planes nucleares, en el salón de baile de su casa Los papeles clasificados arrastran a Trump ante los tribunales Las intenciones del candidato, que lidera las encuestas por el Partido Republicano, están respaldadas por la ley estadounidense, la cual permite que un ciudadano entre a la batalla electoral aunque tenga antecedentes criminales o se encuentre en la cárcel. Incluso puede gobernar el país desde prisión. Paradójicamente, la normativa retira el derecho al voto a los reclusos, pero no la posibilidad de que sean jefes de Gobierno. Trump aclaró también que si es condenado, y si gana los comicios de 2024, no se concedería a sí mismo un perdón presidencial porque lo ve como un escenario imposible, dada la inocencia que él mismo proclama. «No creo que tenga que hacerlo jamás, porque no he hecho nada malo», añadió. Su declaración se produce poco antes de que comparezca mañana ante un tribunal federal en la ciudad de Miami para rendir cuentas por haber puesto «en riesgo» la seguridad nacional de Estados Unidos por la forma en que gestionó los archivos confidenciales de la Casa Blanca.

