Trump amenaza a Zuckerberg con meterlo en la cárcel «de por vida» por no apoyarle en 2020

ABBA pide al magnate que no use su música

La discográfica Universal Music ha pedido a Donald Trump que no utilice la música de ABBA en su campaña ya que carece de «permiso» para ello. En un mitin del republicano en Minesota, según cuenta el diario sueco 'Svenska Dagbladet', se pudo escuchar la canción 'The winner takes it all' y en una pantalla gigante se proyectó un vídeo de diez minutos donde aparecía la banda tocando algunos de sus éxitos, como 'Money, money, money' y 'Dancing queen'.